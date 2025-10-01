Неделя ресторанов возвращается в Ригу! В программе эксклюзивные меню от 30 до 45 евро, включая заведения из Michelin Guide
Этой осенью Рига, как и всегда, станет столицей кулинарного разнообразия - в течение двух недель жителей и гостей города ждет Неделя ресторанов Риги, которая каждый сезон позволяет познакомиться с богатством вкусов Латвии и виртуозностью шеф-поваров ресторанов по специальным ценам.
И на этот раз меню из трех блюд будет доступно в нескольких ценовых категориях — 30, 35 и 40 евро, а также за 45 евро в ресторанах, включённых в престижный путеводитель Michelin Guide. Неделя ресторанов пройдет с 27 октября по 9 ноября.
В этом году в мероприятии примут участие 61 ресторан, из которых 11 представлены в Michelin Guide. Это: Whitehouse, Barents, SEASONS at Grand Palace Hotel, Chef`s Corner Restaurant & Bar, Stage22 Bar & Restaurant, FERMA, Tails, Entresol, 3 pavāru restorāns, NEIBURGS и Le Dome. В этих заведениях можно будет насладиться эксклюзивным меню за 45 евро.
Чтобы обеспечить высочайшее качество и соответствие основным условиям — использование сезонных и по возможности местных продуктов, отражающих современную латвийскую кухню, — впервые представленные меню оценивало профессиональное жюри. В его состав вошли президент Академии Bocuse d'Or Latvia Светлана Ришкова, шеф-повар ресторана KEST (Цесис) Марис Янсонс и шеф-повар ресторана 36. līnija (Юрмала) Лаурис Алексеев.
Директор Рижского агентства инвестиций и туризма Фред Биркав отметил:
«Я действительно горжусь тем, что нам удалось сохранить эту традицию не только живой и популярной, но и привлечь всё больше новых гостей и участников, а также ввести новые элементы. Например, в этом году меню впервые оценивало профессиональное жюри отрасли. Мы снова получили рекордное количество заявок, что доказывает — Неделя ресторанов остаётся проектом, которого с нетерпением ждут как сами рестораны, так и гости».
Жюри подчеркнуло, что концепция Недели ресторанов в Риге имеет традиции и престиж. Это возможность для жителей и туристов попробовать сезонные, качественные блюда с историей, почувствовать культуру ресторанов по доступным ценам. Для шеф-поваров, официантов и барменов — это шанс дважды в год наладить более тесную связь с гостями и подчеркнуть свой стиль и идеи.
Этой осенью в меню ресторанов особое внимание уделено локальным продуктам: тыкве, свёкле, яблокам, сливам, айве, облепихе, а также дарам леса — грибам, дичи и ягодам.
Шеф-повар Kest Марис Янсонс признался, что в начале был скептически настроен к проекту, но спустя десять лет видит, насколько он помог популяризировать культуру питания вне дома: «Важно сохранять качество и концепцию, чтобы не испортить репутацию мероприятия, особенно для новых гостей. Интересно видеть, какие тенденции выбирают повара в своих кухнях. Рад, что это стало массовым и успешным событием».
Шеф-повар и совладелец ресторана 36. līnija Лаурис Алексеев добавил: «Меню участников показали удивительное разнообразие и стиль. Многие используют привычные местные продукты по-новому, с оригинальными историями, что делает предложения ещё более привлекательными. Такой проект держит в тонусе каждого шефа и его команду и помогает всей гастрономической среде двигаться вперёд».
Ранее Otkrito.lv сообщал: