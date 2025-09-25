Неделя ресторанов в Юрмале: дичь, морепродукты, трюфели и дары леса. Список заведений-участников
Юрмала уже в третий раз приглашает на Неделю ресторанов, которая пройдет с 6 по 19 октября. В ней примут участие более 20 городских ресторанов и кафе, предлагая специальные меню в двух ценовых категориях — за 35 и 45 евро.
Этой осенью объединяющей темой станет дух национальных кухонь мира, подчеркнутый богатством осеннего урожая. В меню главную роль играют тыква, яблоки и груши, айва, лесные грибы и корнеплоды. Они появятся как в согревающих крем-супах и ризотто, так и в десертах с карамелизированными фруктами и орехами. Латвийская форель, сом и камбала подаются рядом с дичью и дарами леса, сочетаясь с оттенками средиземноморской, кавказской и азиатской кухни.
В этом году в меню особенно выделяются копчёные продукты и акценты с трюфелями — от говядины Веллингтон и оленины с грибным соусом до вариаций блюд из утки и ягнёнка. Морепродукты представлены лососем с Фарерских островов, тигровыми креветками, скумбрией и щукой. Международные акценты варьируются от грузинских рагу и армянских сытных блюд до средиземноморских таверненных угощений и японского стритфуда.
Десерты также стали важной частью кулинарного рассказа — в предложении есть тарталетки с грушами и мильфей из айвы, французский клафути и итальянская классика — тирамису, канноли и панна котта. В ряде ресторанов десерт дополняется комплиментом от шеф-повара или подобранным напитком, превращая трапезу в полноценное гастрономическое путешествие.
В этом году в Неделе ресторанов участвуют: 36. line Grill Restaurant, Faces, Laivas, Bagete, Villa Joma, Dilettante Jūrmala, Randevu, рестораны Baltic Beach Hotel VIEW Restaurant – Seafood & Grill и Il Sole, ресторан Jurmala в Hotel Jūrmala Spa, а также Mo:Restbar, Vasarnīca, гриль-бар House of Light, Grill & Fish Jomas terase, таверна-пиццерия Pie Kļavas, кафе Alba, Cafe 53 и Annas Mājas kafejnīca, грузинские рестораны Kaheti и Kinza House, армянский ресторан Nojan Tapan, японский суши-ресторан Sakura, итальянский ресторан Lokāls Veranda и ресторан средиземноморской и европейской кухни Majorenhoff. В этом году к участникам присоединился также новый ресторан Stacija Vaivari Kitchen, что подтверждает — гастрономическая сцена Юрмалы продолжает развиваться и становиться всё разнообразнее.
Более подробная информация о Неделе ресторанов и меню всех участников доступна на туристическом сайте Юрмалы — visitjurmala.lv.