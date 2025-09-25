Неделя ресторанов в Юрмале: дичь, морепродукты, трюфели и дары леса. Список заведений-участников

Этой осенью объединяющей темой станет дух национальных кухонь мира, подчеркнутый богатством осеннего урожая. В меню главную роль играют тыква, яблоки и груши, айва, лесные грибы и корнеплоды. Они появятся как в согревающих крем-супах и ризотто, так и в десертах с карамелизированными фруктами и орехами. Латвийская форель, сом и камбала подаются рядом с дичью и дарами леса, сочетаясь с оттенками средиземноморской, кавказской и азиатской кухни.