Эстония предупредила Кремль - в случае нападения последует тяжелый ответный удар вглубь РФ

Дальность действия этих ракет достигает 300 км. В контракт также входит закупка GMLRS. Если в 2022 году Эстония хотела только 144 контейнера с ракетами, то теперь их число составляет 1000. Эксперты отмечают, что HIMARS и ATACMS обеспечат Эстонии надёжные ударные возможности глубоко на территории России, а также позволят поражать логистическую и военную инфраструктуру Кремля. Кроме того, эта сделка подтверждает намерение эстонского правительства «вооружаться до зубов», не жалея средств из госбюджета.