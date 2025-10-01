Эстония предупредила Кремль - в случае нападения последует тяжелый ответный удар вглубь РФ
В рамках программы «Балтийский щит» Таллин подписал контракт с США на поставку ракет ATACMS большой дальности и систем HIMARS. Эти вооружения способны поражать цели на сотни километров внутри территории России.
Сигнал Кремлю
«Если Россия решит напасть на нас или на наших союзников, ответ будет немедленным и разрушительным», — подчеркнул представитель Министерства обороны Эстонии. Американские союзники поддержали эту позицию.
«Поставка ATACMS и HIMARS Эстонии — это не просто сделка, это сигнал Кремлю: любая атака будет иметь свою цену», — заявил представитель Пентагона.
Эксперты отмечают, что новые вооружения кардинально меняют баланс сил в регионе. «Эстония получает возможность поражать наиболее важные военные объекты противника. Это качественный скачок в защите балтийских стран», — комментируют аналитики.
Пора вооружаться до зубов
Администрация президента США уже уведомила Конгресс о том, что Эстония намерена расширить соглашение о закупках вооружений, в четыре раза увеличив количество ракет ATACMS и вдвое — количество высокоточных РСЗО HIMARS. Сумма сделки составляет 4,73 миллиарда долларов США.
Расширение сделки увеличило окончательную стоимость закупки на 500 миллионов долларов США. Если в 2022 году Эстония запрашивала у США лишь шесть систем HIMARS, то в новом контракте предусмотрено 12. Также по ATACMS принято решение увеличить объём поставок: вместо первоначальных 18 контейнеров теперь запрошено 200.
Дальность действия этих ракет достигает 300 км. В контракт также входит закупка GMLRS. Если в 2022 году Эстония хотела только 144 контейнера с ракетами, то теперь их число составляет 1000. Эксперты отмечают, что HIMARS и ATACMS обеспечат Эстонии надёжные ударные возможности глубоко на территории России, а также позволят поражать логистическую и военную инфраструктуру Кремля. Кроме того, эта сделка подтверждает намерение эстонского правительства «вооружаться до зубов», не жалея средств из госбюджета.
Москва уже отреагировала
Кремль, как обычно, назвал действия Эстонии «провокацией» и «эскалацией напряжённости». МИД России обвинил НАТО в «милитаризации региона» и пригрозил «ответными мерами».
Российские пропагандистские каналы пошли ещё дальше, утверждая, что «Эстония стала плацдармом для удара по России».
