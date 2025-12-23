Выставка Ояра Аболса "Абсурдные проекты человека на Земле" в Художественном музее

В своих работах Аболс отражал актуальные для времени проблемы, показывая напряжение и противодействие, энергию и движение. Его активизм, формирование и трансформация художественных взглядов рассказывают историю о том, как молодой человек, увлечённый коммунистическими идеалами, превращается в значимого практикующего и теоретика модернистского искусства, а также вдохновителя латвийского концептуального искусства. Следуя биографии Абола и изменениям в его творчестве, выставка также обращает внимание на сложную историю Латвии.