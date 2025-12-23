Выставка Ояра Аболса "Абсурдные проекты человека на Земле" в Художественном музее
С 10 января по 10 мая 2026 года в Большом зале главного здания Латвийского национального художественного музея пройдет выставка, посвящённая творчеству художника Ояра Аболса (1922–1983), под названием «Абсурдные проекты человека на Земле».
Сегодня Ояр Аболс оценивается как авангардист 1960–1970-х годов, лидер теоретической мысли, движущая сила секции живописи Художественного союза, «крёстный отец» латвийского современного искусства. Жизнь художника словно разделена на две части: одна — служение идеалам коммунизма, другая — стремление приблизиться к западному искусству и западному стилю жизни.
В своих работах Аболс отражал актуальные для времени проблемы, показывая напряжение и противодействие, энергию и движение. Его активизм, формирование и трансформация художественных взглядов рассказывают историю о том, как молодой человек, увлечённый коммунистическими идеалами, превращается в значимого практикующего и теоретика модернистского искусства, а также вдохновителя латвийского концептуального искусства. Следуя биографии Абола и изменениям в его творчестве, выставка также обращает внимание на сложную историю Латвии.