Удастся ли строительному картелю избежать наказания? Приговор по этому делу отменен из-за недостатков в расследовании
Верховный суд признал недопустимым использование оперативных записей в деле о строительном картеле и отправил спор на новое рассмотрение. Теперь окружному суду предстоит оценить доказательства без материалов, полученных спецслужбами.
Верховный суд (ВС) отменил решение Административного окружного суда, которым были отклонены заявления строительных компаний об отмене решения Совета по конкуренции (СК), и передал дело на новое рассмотрение в Административный окружной суд.
Согласно информации, предоставленной Верховным судом, и Совет по конкуренции (СК), и Административный окружной суд при поиске доказательств допущенного заявителями нарушения конкурентного права неправомерно использовали информацию, полученную в ходе оперативных мероприятий Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, а именно - тайно сделанные записи разговоров и их расшифровки.
Суд подчеркнул, что выявление такого нарушения конкурентного права, как картельное соглашение, не относится к предусмотренным законом об оперативной деятельности целям и задачам, для достижения которых допускается использование информации, полученной в ходе проведения специальных оперативных мероприятий.
Верховный суд признал, что такая информация, даже если она приобщена к материалам уголовного производства, не может свободно передаваться для дальнейшего использования в целях, не связанных с задачами оперативной деятельности. В противном случае это открыло бы широкую и неконтролируемую возможность передавать полученную в результате оперативной деятельности информацию без ограничения вида и объема данных через уголовный процесс неопределенному кругу получателей для использования фактически в любом ином процессе, в котором она формально могла бы считаться необходимой.
Это, по мнению суда, очевидно создало бы существенный риск произвольного вмешательства и злоупотребления полномочиями и не соответствовало бы критерию качества закона в части его предсказуемости.
ВС подчеркнул, что информация, полученная в ходе оперативного мероприятия, даже после ее приобщения к материалам уголовного дела, как в данном случае, сохраняет особый правовой статус и ограничения на использование.
При этом в юдикатуре ВС и ранее признавалось, что оперативная прослушка переговоров проводится исключительно для выявления уголовных преступлений, а не нарушений конкурентного права. Поскольку законодатель неоднократно и сознательно отвергал возможность криминализации действий, относящихся к запрещенным соглашениям в сфере конкурентного права, проведение оперативных мероприятий для их выявления запрещено.
Как признал ВС, в правовом регулировании не установлено четких оснований, позволяющих передавать полученную в результате оперативной деятельности информацию в СК для использования в административном процессе.
Из закона об оперативной деятельности прямо следует запрет на использование мероприятий оперативной деятельности для реализации иных задач и целей, не предусмотренных этим законом.
Это означает, что у лиц нет и не может быть оснований предполагать, что информация, полученная в ходе оперативных мероприятий, может быть передана и использована в административном процессе для доказывания картельного сговора. Таким образом, ВС пришел к выводу, что использование информации, полученной в результате оперативной деятельности по рассматриваемому делу, не соответствовало объему защиты права на частную жизнь.
При повторном рассмотрении дела Административный окружной суд должен будет оценить, подтверждают ли остальные имеющиеся в деле доказательства правомерность обжалованного решения СК, а также рассмотреть возможность обращения в Суд Европейского союза с преюдициальными вопросами, на которые указали заявители в кассационных жалобах.
Ранее сообщалось, что Административный окружной суд в январе 2025 года отклонил заявление 13 строительных компаний об отмене решения СК от 30 июля 2021 года по делу о картеле строителей.