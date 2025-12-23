Удастся ли строительному картелю избежать наказания? Приговор по этому делу отменен из-за недостатков в расследовании

Верховный суд признал, что такая информация, даже если она приобщена к материалам уголовного производства, не может свободно передаваться для дальнейшего использования в целях, не связанных с задачами оперативной деятельности. В противном случае это открыло бы широкую и неконтролируемую возможность передавать полученную в результате оперативной деятельности информацию без ограничения вида и объема данных через уголовный процесс неопределенному кругу получателей для использования фактически в любом ином процессе, в котором она формально могла бы считаться необходимой.