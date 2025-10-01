Вместо мяса - пища духовная? Иностранцы помогут Рижской думе понять, что делать с Центральным рынком

Семинар проходит в Риге с 1 по 3 октября. В нем более 40 специалистов по градостроительству и архитекторов из Австрии, Дании, Швеции, Германии, Эстонии, Финляндии, Польши, Украины и Латвии разработают идеи и предложения о том, как содействовать синергии развития территории Центрального рынка с прилегающими районами, превратив его в современное, активное и живое городское пространство, а также укрепить его связь с Вецригой, Центральным железнодорожным вокзалом, районом улицы Ластадияс и набережной Даугавы. Кроме того, эксперты представят свое видение потенциала Мясного павильона и его возможного нового использования в увязке с прилегающими общественными пространствами.