Вместо мяса - пища духовная? Иностранцы помогут Рижской думе понять, что делать с Центральным рынком
Предприятие Rīgas nami вместе с Департаментом городского развития Рижской думы примет участие в организованном Союзом городов Балтийского моря международном семинаре, в ходе которого особое внимание будет уделено историческому центру Риги и рижскому Центральному рынку.
Семинар проходит в Риге с 1 по 3 октября. В нем более 40 специалистов по градостроительству и архитекторов из Австрии, Дании, Швеции, Германии, Эстонии, Финляндии, Польши, Украины и Латвии разработают идеи и предложения о том, как содействовать синергии развития территории Центрального рынка с прилегающими районами, превратив его в современное, активное и живое городское пространство, а также укрепить его связь с Вецригой, Центральным железнодорожным вокзалом, районом улицы Ластадияс и набережной Даугавы. Кроме того, эксперты представят свое видение потенциала Мясного павильона и его возможного нового использования в увязке с прилегающими общественными пространствами.
Концепция развития Центрального рынка предусматривает, что к 2029 году все павильоны должны быть отреставрированы и приведены в соответствие современным требованиям. Это означает не только визуальные изменения интерьеров, но и укрепление почти столетних конструкций, замену кровли, ремонт подвалов и другие работы.
По последним оценкам, на реставрацию павильонов Центрального рынка необходимо как минимум 18 млн евро, однако общий объем инвестиций, включая благоустройство территории, оценивается более чем в 26 млн евро. Если будет реализовано направление, предусмотренное концепцией, а именно адаптация Мясного павильона под культурные и художественные функции, то это потребует еще дополнительно около 13 млн евро. Окончательное решение о дальнейшем развитии Центрального рынка и необходимых инвестициях предстоит принять его владельцу — Рижской думе.
Рижский Центральный рынок с момента своего основания в 1930 году является одним из крупнейших рынков Европы. Общая площадь его территории составляет 9,9 га, из которых 6,7 га имеют статус рыночной территории. Ежедневная посещаемость рынка достигает 30 000 – 50 000 человек. Рижский Центральный рынок является памятником культуры государственного значения и частью исторического центра Риги, включенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также членом Ассоциации исторических рынков Европы и организации NOFO (Northern Forum Food Markets).
