KNAB провел обыск в административном здании Рижского центрального рынка. В чем причина?

Из архива агентства LETA следует, что это не первый случай выявления коррупции на Рижском Центральном рынке. Незаконные действия, связанные с платой за торговые места, уже были выявлены несколько лет назад. В конце 2023 года суд первой инстанции приговорил нескольких бывших должностных лиц и сотрудников АО Rīgas centrāltirgus к реальному и условному лишению свободы за хищение и злоупотребление служебным положением.