KNAB провел обыск в административном здании Рижского центрального рынка. В чем причина?
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) провело обыск в административном здании Рижского центрального рынка по подозрению во взяточничестве.
На предприятии Rīgas nami подтвердили, что KNAB провело уголовно-процессуальные действия на Рижском центральном рынке.
Бюро сообщило в Х, что уголовно-процессуальные действия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного 10 сентября. Расследуется предполагаемое взяточничество, содействие взяточничеству, подкуп и получение незаконных благ.
В уголовном процессе право на защиту имеют пять человек. Агентству LETA известно, что к делу причастны должностное лицо, работник и три представителя предприятия.
KNAB продолжает расследование и закрепление полученных доказательств.
По информации с сайта оператора Рижского центрального рынка SIA Rīgas nami, ежемесячная арендная плата за торговые площади составляет от 14,88 евро на промтоварном рынке на улице Пуполу до 1312 евро за торговую площадь шириной 2,5 метра в торговом центре Мясного павильона.
Мэр Риги Виестурс Клейнбергс сообщил, что председатель правления Rīgas nami проинформировал его об обыске, проведенном KNAB на Рижском центральном рынке. Два человека отстранены от занимаемых должностей.
"Я распорядился немедленно провести проверку, чтобы обеспечить полную ясность и прозрачность в этой ситуации", - сказал Клейнбергс.
Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс также потребовал от руководства Рижского Центрального рынка разъяснений относительно процессуальных действий.
"В рижских муниципальных учреждениях и на предприятиях коррупция недопустима. Призываю активно информировать правоохранительные органы обо всех подобных случаях", - заявил Ратниекс.
Из архива агентства LETA следует, что это не первый случай выявления коррупции на Рижском Центральном рынке. Незаконные действия, связанные с платой за торговые места, уже были выявлены несколько лет назад. В конце 2023 года суд первой инстанции приговорил нескольких бывших должностных лиц и сотрудников АО Rīgas centrāltirgus к реальному и условному лишению свободы за хищение и злоупотребление служебным положением.