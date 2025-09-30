Половина жителей Балтии уверены - самое время брать квартиру! Ипотека в Латвии показывает рекорд

Тем не менее отчетливо видно, что во всех трех странах Балтии значительная часть общества по разным причинам откладывает покупку жилья. В Латвии это 38 %, в Эстонии — 35 %, а в Литве — 28 % жителей. Главная причина — невозможность позволить себе покупку жилья прямо сейчас. В Латвии так ответила четверть опрошенных (25 %), в Эстонии — 22 %, а в Литве — 16 %. Это показывает, что вопрос приобретения жилья остается очень индивидуальным и тесно связан как с потребностями семьи, так и с платежеспособностью и доверием к будущему экономическому развитию.