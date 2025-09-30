Половина жителей Балтии уверены - самое время брать квартиру! Ипотека в Латвии показывает рекорд
По данным нового опроса банка Luminor, примерно половина жителей стран Балтии считает, что в данный момент удачный момент для приобретения жилья.
Однако взгляды общества на этот вопрос расходятся: одни настроены осторожно и ждут лучших условий, другие же подчеркивают, что необходимость в жилье является приоритетом независимо от экономической ситуации.
Жители Латвии осторожнее соседей
В Латвии 41 % жителей признают, что сейчас удачное время для покупки жилья, однако причины у них разные. Четвертая часть — 21 % жителей — считает, что время для приобретения жилья всегда подходящее, если оно необходимо. Еще 16 % уверены, что сейчас лучший момент, так как в будущем цены на жилье будут только расти, отмечает руководитель направления ипотечного кредитования Luminor Каспар Саусайс.
В целом в странах Балтии наблюдаются схожие тенденции. В Эстонии 51 % жителей считает, что сейчас подходящий момент для покупки жилья, а в Литве так думает наибольшая доля населения — 57 %. При этом соседи чаще, чем латвийцы, считают, что ждать «идеального момента» для покупки жилья не нужно. Так думает треть эстонцев (30 %) и 32 % литовцев: если жилье необходимо, его имеет смысл приобретать в любое время.
Большая часть откладывает покупку
Тем не менее отчетливо видно, что во всех трех странах Балтии значительная часть общества по разным причинам откладывает покупку жилья. В Латвии это 38 %, в Эстонии — 35 %, а в Литве — 28 % жителей. Главная причина — невозможность позволить себе покупку жилья прямо сейчас. В Латвии так ответила четверть опрошенных (25 %), в Эстонии — 22 %, а в Литве — 16 %. Это показывает, что вопрос приобретения жилья остается очень индивидуальным и тесно связан как с потребностями семьи, так и с платежеспособностью и доверием к будущему экономическому развитию.
Общее настроение на рынке недвижимости — позитивное
В этом году рынок недвижимости заметно оживился: в Латвии, как и в Литве и Эстонии, в 2025 году объемы выдачи ипотечных кредитов достигли исторически самых высоких показателей за последнее десятилетие. Это свидетельствует о позитивном настрое домохозяйств и наличии у них накоплений.
Объем выданных Luminor ипотечных кредитов в первом полугодии в Латвии вырос на 63 %, количество заявок — более чем наполовину, а средний размер кредита уже достиг 100 тысяч евро. Количество зарегистрированных сделок в Риге в июле стало самым высоким с 2007 года, свидетельствуют данные Cenu banka. Рост спроса объясняется как более низкими кредитными ставками и стабильной экономической ситуацией, так и возросшим интересом жителей к нереновированным объектам, а также все более активным использованием кредитных решений для финансирования ремонтных работ.
