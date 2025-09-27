Аэропорт Вильнюса в сентябре приостанавливал работу из-за дронов уже четыре раза

Этим летом в Литву уже залетали беспилотники с территории Беларуси, что вызвало обеспокоенность уровнем защиты воздушного пространства. Так, 10 июля российский дрон Gerbera пересёк границу и упал всего в километре от неё. Власти заявили, что угрозы для населения он не представлял.