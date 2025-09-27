Аэропорт Вильнюса в сентябре приостанавливал работу из-за дронов уже четыре раза
В сентябре аэропорт Вильнюса уже четырежды приостанавливал работу из-за появления дронов вблизи своей территории. Последние инциденты произошли в четверг и пятницу: полёты останавливались на 14 и 10 минут соответственно.
Деятельность аэропорта Вильнюса в четверг днём была временно приостановлена из-за возможного проникновения беспилотного летательного аппарата на его территорию, сообщил оператор литовских аэропортов Lietuvos oro uostai. По словам представителя компании Тада Василяускаса, днём авиадиспетчеры получили сообщение о подозрительном объекте, движущемся рядом с аэропортом, поэтому было принято решение приостановить работу.
Полёты не осуществлялись в течение 14 минут, после чего деятельность аэропорта вернулась в обычный режим. Инцидент затронул четыре рейса, однако ни один из них не был отменён или перенаправлен.
Подобная ситуация повторилась и в пятницу: работа аэропорта была остановлена на десять минут, что повлияло на два рейса. Ранее похожие нарушения из-за дронов фиксировались в Вильнюсском аэропорту 9 и 11 сентября.
Этим летом в Литву уже залетали беспилотники с территории Беларуси, что вызвало обеспокоенность уровнем защиты воздушного пространства. Так, 10 июля российский дрон Gerbera пересёк границу и упал всего в километре от неё. Власти заявили, что угрозы для населения он не представлял.
В конце июля ещё один дрон залетел из Беларуси и разбился на военном полигоне в Йонавском районе, примерно в 100 километрах от границы. Прокуратура сообщила, что внутри находились взрывчатые вещества.