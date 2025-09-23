Литва усиливает защиту от дронов - Латвии стоит взять на заметку

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене сказала, что действующие правовые акты и порядок не адаптированы к современным угрозам и их меняющейся картине. "С помощью этой поправки к уставу о применении военной силы мы создаем новую основу, которая позволит оперативно применять ее против беспилотных летательных аппаратов в зоне ограниченного доступа, если их полеты осуществляются без соблюдения порядка, установленного командующим вооруженными силами", - сказала она.