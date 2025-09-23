"Кто-то хочет вызвать у нас стресс": неизвестные дроны нарушили воздушное сообщение Дании

В Копенгагенском аэропорту временно приостановили взлеты и посадки после того, как в понедельник поздно вечером рядом с летным полем заметили два-три дрона. Несколько рейсов были перенаправлены. Следователь полиции Копенгагена Йенс Йесперсен во вторник на пресс-конференции заявил, что, учитывая количество и размер дронов, а также время инцидента, власти предполагают, что за этим, скорее всего, стоит серьезный игрок. По его словам, виновному были необходимы навыки, намерение и оборудование для проведения такой операции.