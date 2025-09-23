"Кто-то хочет вызвать у нас стресс": неизвестные дроны нарушили воздушное сообщение Дании
Премьер-министр Дании назвала атаку дронов на Копенгагенский аэропорт в понедельник вечером самой серьезной угрозой критической инфраструктуре страны.
Вечером 22 сентября аэропорт Копенгагена приостановил прием и выпуск самолетов из-за неопознанных дронов. По данным правоохранительных органов, речь идет о полете двух-трех дронов. Спустя три часа после объявления аэропорт возобновил работу. Пассажиров предупредили о задержках или отмене рейсов. «Неизвестно, откуда взялись дроны. Также неизвестно, куда они направились после этого», — сообщила заместитель инспектора полиции Дании Якоб Хансен.
Премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что дроны, которые нарушили работу Копенгагенского аэропорта, стали «самой серьезной атакой на критическую инфраструктуру Дании до сих пор». «Это показывает время, в котором мы живем, и то, к чему мы как общество должны быть готовы», — цитирует ее слова агентство Ritzau.
«Конечно, мы не исключаем ни одной версии относительно того, кто за этим стоит», — добавила премьер.
Метте Фредериксен отметила, что инцидент вписывается в нынешнюю тенденцию — недавние полеты дронов, нарушения воздушного пространства и кибератаки на европейские аэропорты.
В Копенгагенском аэропорту временно приостановили взлеты и посадки после того, как в понедельник поздно вечером рядом с летным полем заметили два-три дрона. Несколько рейсов были перенаправлены. Следователь полиции Копенгагена Йенс Йесперсен во вторник на пресс-конференции заявил, что, учитывая количество и размер дронов, а также время инцидента, власти предполагают, что за этим, скорее всего, стоит серьезный игрок. По его словам, виновному были необходимы навыки, намерение и оборудование для проведения такой операции.
Руководитель оперативного управления датской разведслужбы PET Флемминг Дрейер во вторник на пресс-конференции предупредил, что «в Дании существует высокий уровень угрозы саботажа». «Возможно, кто-то не обязательно хочет напрямую напасть на нас, а скорее стремится вызвать у нас стресс и посмотреть, как мы будем реагировать», — сказал Дрейер.
Во вторник утром поступили сообщения, что из-за дронов был закрыт также аэропорт столицы Норвегии — Осло.