В Вентспилсском крае обнаружен обломок российского дрона "Гербера"
В четверг на пляже в Варвской волости Вентспилсского края обнаружен обломок дрона.
В НВС сообщили, что после получения от Госполиции информации об обнаружении обломка дрона на место происшествия прибыли представители 46-го батальона Земессардзе и группа подразделения по нейтрализации неразорвавшихся боеприпасов, которая установила, что обломок не представляет опасности.
Как указали в НВС, по предварительной оценке, это дрон типа "Гербера", который используется в качестве ложной цели и, судя по маркировке и дизайну, произведен в России.
НВС продолжает сотрудничать с полицией и другими ответственными службами для выяснения обстоятельств инцидента и обследует более обширную территорию. Госполиция допускает, что обломок мог быть вынесен морем.
Об инциденте Министерство обороны информировало соответствующие структуры НАТО и союзников в регионе.
"Нашим приоритетом является укрепление восточной границы, но столь же очевидно, что не менее важно обеспечивать защиту побережья Балтийского моря, устанавливая сенсоры", - прокомментировала обнаружение обломка дрона в твиттере премьер-министр Эвика Силиня.
Премьер поручила министрам обороны и внутренних дел связаться с коллегами в Польше, чтобы выяснить, не относится ли дрон к тому же типу, что был обнаружен в Польше на прошлой неделе.
Как сообщалось, полиция проинформировала о происшествии ответственные службы, и на место обнаружения находки выехала группа по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов НВС. На распространенном НВС фото видна часть дрона с двигателем, а на его хвостовой части - две буквы и несколько цифр.