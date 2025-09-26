Обнаружено, что жители Латвии слишком много платят за мясо. Правительству предложено исправить ситуацию

Оставляя за пределами пониженной ставки НДС свинину, говядину и другое свежее мясо, будет заторможена конкурентоспособность этих отраслей и их инвестиционные возможности. Председатель правления Латвийского совета сотрудничества сельскохозяйственных организаций (LOSP) Гунтис Гутманис отмечает: «Наша цель — обеспечить общество максимально доступными местными продуктами — по объёму, ассортименту и цене. НДС — это часть конечной цены товара, которая уже формируется после наценки магазинов, на что мы повлиять не можем. Но то, что мы можем — совместными усилиями добиться того, чтобы максимально широкому ассортименту одной группы товаров применялся равный налоговый режим. Это реальная возможность, которую необходимо использовать, чтобы снижение НДС обеспечило людям возможность быть сытыми — выбирая подходящий продукт во всём ассортименте свежего мяса, не ограничивая выбор из-за цены и налоговой нагрузки».