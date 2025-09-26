Обнаружено, что жители Латвии слишком много платят за мясо. Правительству предложено исправить ситуацию
Сельскохозяйственные организации обратились к премьер-министру Эвике Силине с открытым письмом, призывая понизить ставку НДС до 12% для всей свежей мясной продукции, характерной для Латвии.
Сельхозорганизации одновременно подчёркивают, что положительно оценивают намерение правительства в рамках пилотного проекта с 1 июня 2026 года по 30 июня 2027 года снизить ставку налога на добавленную стоимость с 21% до 12% на хлеб, молоко, яйца и свежее мясо птицы. Однако нынешнее предложение, несмотря на положительный замысел, является неполным.
Оставляя за пределами пониженной ставки НДС свинину, говядину и другое свежее мясо, будет заторможена конкурентоспособность этих отраслей и их инвестиционные возможности. Председатель правления Латвийского совета сотрудничества сельскохозяйственных организаций (LOSP) Гунтис Гутманис отмечает: «Наша цель — обеспечить общество максимально доступными местными продуктами — по объёму, ассортименту и цене. НДС — это часть конечной цены товара, которая уже формируется после наценки магазинов, на что мы повлиять не можем. Но то, что мы можем — совместными усилиями добиться того, чтобы максимально широкому ассортименту одной группы товаров применялся равный налоговый режим. Это реальная возможность, которую необходимо использовать, чтобы снижение НДС обеспечило людям возможность быть сытыми — выбирая подходящий продукт во всём ассортименте свежего мяса, не ограничивая выбор из-за цены и налоговой нагрузки».
Сельхозпроизводители также обращают внимание на то, что мясо в рационе латвийских потребителей является одним из основных источников белка, а значит, должно считаться продуктом первой необходимости.
Крупнейшие организации, представляющие латвийских фермеров, призывают правительство установить пониженную ставку НДС в размере 12% для всей мясной продукции, характерной для Латвии: свежей свинины, говядины, баранины/козлятины и мяса птицы.
Кроме того, сельхозорганизации подчеркивают, что пониженный НДС на продукты питания является обычной практикой в большинстве европейских стран. Латвии необходимо принять сбалансированное решение, которое одновременно поддержит жителей, местных фермеров и производителей.
Открытое письмо подписали шесть крупнейших организаций, представляющих латвийских фермеров.
Otkrito.lv ранее писал о том, что латвийские торговцы прокомментировали идею властей снизить НДС на основные продукты питания.