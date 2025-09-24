Латвийские деятели культуры отказались возвращать свои особые пенсии государству, выдвинув встречные предложения
Министерство культуры подготовило свои поправки в закон о пенсиях за выслугу лет для артистов и музыкантов. Подготовленные изменения согласованы в ходе встреч с отраслевыми профсоюзами.
Министерство не только не хочет отказываться от пенсий по выслуге лет для своих подведомственных, но и не хочет продлевать им трудовой стаж, необходимый для таких пенсий.
Мотивация следующая:
- во-первых, физически тяжелый, интенсивный и травматичный процесс обучения и работы (музыканты начинают осваивать профессию в возрасте 6–7 лет и заканчивают обучение в 22–25 лет, балетные артисты соответственно – в 10 лет, завершив первый этап образования и начав трудовую деятельность в 18–19 лет, часто параллельно получая высшее образование);
- во-вторых, работа связана с риском нарушений, вызванных физиологической перегрузкой и естественными процессами старения, что приводит к утрате профессиональных способностей (к этой группе относятся актеры кукольного театра, балетные артисты, цирковые артисты, певцы, музыканты оркестра, актеры).
Минкульт, однако, согласился постепенно (на 6 месяцев в год) в общей сложности на 5 лет увеличить установленный законом трудовой стаж для актеров театров; для остальных групп сценических артистов следует сохранить прежний стаж, необходимый для выхода на пенсию за выслугу лет.
В качестве альтернативы системе пенсий за выслугу лет с отраслевыми профсоюзами также обсуждалось формирование дополнительного пенсионного накопления в частных пенсионных фондах или в виде страхования жизни с накоплением средств. Для внедрения такой альтернативной системы потребовались бы взносы работодателей в частные пенсионные фонды или взносы по страхованию жизни с накоплением в пользу работников. Для создания системы из государственного бюджета потребовалось бы ежегодное увеличение финансирования на 6 403 269,12 евро, чтобы в случае досрочного выхода на пенсию обеспечить как минимум минимальный размер пенсии за выслугу лет, рассчитанный по принципам данного закона, до достижения возраста выхода на обычную пенсию.
"Такая система обошлась бы государственному бюджету значительно дороже, чем пенсии за выслугу лет сценическим артистам, к тому же дополнительных средств в бюджете нет", - указывает Минкульт.
"В сфере культуры действующее регулирование в отношении выхода на пенсию за выслугу лет связано со спецификой профессии сценических артистов. При этом культурные работники редко выходят на пенсию за выслугу лет – об этом свидетельствуют как статистические данные, так и приведенные примеры и информация от отраслевых профсоюзов", - сообщает министерство.
По его данным, в настоящее время в Латвии пенсии за выслугу лет получают 208 артистов (балетные артисты, музыканты, актеры), что составляет лишь 2% от всех получателей таких пенсий. Средний размер назначенной пенсии за выслугу лет для артистов составляет 761,03 евро брутто. В целом в стране пенсии за выслугу лет получают 10 306 человек, и в этом году они обойдутся государственному бюджету в 114,76 млн евро, из которых на пенсии за выслугу лет артистам потребуется 1,8 млн евро, что составляет 1,5% от общих расходов.
Согласно предложению Госканцелярии, о котором ранее писал Otkrito.lv, из круга профессий, по которым рассчитывается выслуга лет, планируется исключить прокуроров, судей (предусмотрев специальную пенсию), дипломатов, артистов балета, актеров театра кукол, цирковых артистов, артистов хора, артистов оркестра, солистов-вокалистов, актеров театра (с предоставлением поддержки для переквалификации по другой профессии), а также все должности и профессии, по которым выполнение трудовых (служебных) обязанностей не связано с регулярной угрозой здоровью и жизни.