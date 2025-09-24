Латвийские деятели культуры отказались возвращать свои особые пенсии государству, выдвинув встречные предложения

По его данным, в настоящее время в Латвии пенсии за выслугу лет получают 208 артистов (балетные артисты, музыканты, актеры), что составляет лишь 2% от всех получателей таких пенсий. Средний размер назначенной пенсии за выслугу лет для артистов составляет 761,03 евро брутто. В целом в стране пенсии за выслугу лет получают 10 306 человек, и в этом году они обойдутся государственному бюджету в 114,76 млн евро, из которых на пенсии за выслугу лет артистам потребуется 1,8 млн евро, что составляет 1,5% от общих расходов.