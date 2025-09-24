Ловко "отмылся от педагогического фиаско": на жалобы депутата Нацобъединения о работе в бывшей школе нацменьшинств ответили
На прошлой неделе депутат Национального объединения (НО) Каспар Спунде пожаловался на незнание латышского языка школьниками в Чиекуркалнсе, назвав родителей и педагогов "преступниками". Его резкие заявления раскритиковала журналист и депутат Рижской думы Евгения Шафранек, обвинив Спунде в провокации и политическом пиаре.
Депутат Сейма от Национального объединения Каспар Спунде на прошлой неделе сообщил, что начал работать учителем истории в Чиекуркалнской основной школе, ранее имевшей статус школы нацменьшинств. По его словам, уже первый день работы оказался шоком — значительная часть учеников 6–9 классов не понимает латышского языка, из-за чего обучение становится невозможным. Спунде заявил, что постепенный переход на обучение на госязыке был «фикцией», а родители и педагоги фактически «совершили преступление против детей».
На эти высказывания резко отреагировала журналист и депутат Рижской думы Евгения Шафранек. В соцсетях она написала, что реальная проблема не в детях, а в самом депутате: «Второй день соцсети бурлят откровениями депутата Рижской думы от Нацобъединения Каспара Спунде — его урока истории ученики 6–9 классов 45-й Рижской средней школы не усвоили из-за нулевых знаний госязыка. Но хорошему танцору, как известно, ноги мешают».
Шафранек подчеркнула, что изучила соцсети школы и ученического совета, где подростки свободно снимают ролики на латышском — «чистом и с акцентом». По ее словам, это обычная ситуация, когда в латышскую школу вливается русскоязычный поток. «Исходя из увиденной картины, напрашивается вывод: Каспар Спунде плохой педагог и первый же урок банально провалил. После чего, как политик на опыте и мужчина на комплексах, депутат Спунде решил превентивно минусы переписать в партийные плюсы».
Журналистка обвинила его в том, что он устроил «банальную провокацию»: назвал родителей и учителей преступниками, чтобы оправдать собственное фиаско и укрепить позиции своей партии. «Электорат НО захлёбывается в катарсисе, а Каспар Спунде прокладывает себе путь в Сейм клеветой на детей, унижением их родителей и оскорблением педагогов». Шафранек также отметила, что в его словах просматривается опасный подтекст: «Правдоподобен в истории Спунде только один факт: по мнению представителя НО главные преступники в стране — русские родители Чиекуркалнса. Видимо, пора вводить карательные бригады — мало врага обнаружить, его надо и уничтожить».
Особое недоумение у нее вызвала реакция на пост Спунде: часть интеллигенции поддержала его публикацию.
«Вдвойне удивительно, как этот набор слов, запросто расчеловечивающий треть населения Латвии, поддержала “тонко чувствующая” интеллигенция: от учителей до директоров школ. Вы бы изучили коллектив солидаризирующихся под публикацией депутата — нет ли среди них ваших друзей, знакомых, классных руководителей или членов школьной администрации. Если есть — это повод серьезно задуматься».