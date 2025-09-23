Сто тысяч долларов за визу?! Мир в шоке от последнего новшества со стороны властей США

В рамках постановления, подписанного президентом США, его администрация постановила, что компании теперь должны платить 100 000 долларов за каждую заявку на визу H-1B. Ранее сборы варьировались от 2 000 до 5 000 долларов в зависимости от размера компании, подающей заявку на визу. «Плата взимается однократно при подаче новой заявки на визу H-1B», — пояснили в Белом доме. Правила не распространяются на тех, кто уже имеет визу H-1B или подал заявку до 21 сентября.