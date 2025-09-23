Сто тысяч долларов за визу?! Мир в шоке от последнего новшества со стороны властей США
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп резко увеличил плату за подачу заявок для компаний, нанимающих сотрудников по рабочим визам H-1B.
Повышение до 100 000 долларов за заявку на визу призвано отпугнуть компании от использования программы для привлечения иностранных работников в нынешних масштабах на фоне острых дебатов в США по вопросам иммиграции.
В рамках постановления, подписанного президентом США, его администрация постановила, что компании теперь должны платить 100 000 долларов за каждую заявку на визу H-1B. Ранее сборы варьировались от 2 000 до 5 000 долларов в зависимости от размера компании, подающей заявку на визу. «Плата взимается однократно при подаче новой заявки на визу H-1B», — пояснили в Белом доме. Правила не распространяются на тех, кто уже имеет визу H-1B или подал заявку до 21 сентября.
Отдельно Министерство труда обновляет правила по оплате труда, чтобы гарантировать, что визы H-1B получают только высококвалифицированные иностранные работники, добавили в Белом доме. Кроме того, Министерство внутренней безопасности будет отдавать приоритет в лотерее H-1B высококвалифицированным и высокооплачиваемым заявителям по сравнению с теми, кто получает меньше, а также рассматриваются другие реформы системы виз H-1B.
Виза H-1B была введена в рамках серии визовых реформ, которые США приняли в 1990 году при президенте Джордже Буше-старшем. Она позволяет компаниям нанимать иностранных специалистов с уникальными навыками на срок до шести лет в США.
Однако критики давно утверждают, что программа используется рекрутинговыми фирмами для привлечения работников с зарплатой ниже той, которую пришлось бы платить американским сотрудникам, что одновременно обманывает систему и отнимает рабочие места у американцев.
Минимальная годовая зарплата, которую компании должны платить получателям визы H-1B, сейчас составляет 60 000 долларов, тогда как критики утверждают, что американский технологический работник за ту же работу получает 100 000 долларов и более.
«Если вы собираетесь кого-то обучать, обучайте недавних выпускников лучших университетов нашей страны. Обучайте американцев. Перестаньте привозить людей, чтобы они забирали наши рабочие места», — заявил министр торговли США Говард Латник.
Основную часть получателей виз H-1B составляют индийские технологические специалисты. В 2024 году, например, индийцы получили 71% одобренных виз H-1B, за ними следуют граждане Китая с 11,7%, согласно данным правительства США. Филиппинцы заняли третье место с 1,3% одобренных виз H-1B; канадцы — четвёртое с 1,1%; а южнокорейцы — пятое с 1%.
В течение своего первого срока Трамп называл программу H-1B «очень, очень плохой» для американских работников. За несколько месяцев до окончания первого срока в 2020 году он временно запретил выдачу виз H-1B, но запрет был отменён федеральным судом.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, США ужесточили правила выдачи и обычных виз, включая туристические визы B1/B2.