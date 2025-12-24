В Латвии
Сегодня 18:15
Первый день Рождества в Латвии пройдет без зимней погоды
В первые день Рождества придется обойтись без характерной для зимы погоды, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
25 декабря небо будет облачным, однако местами в западных и центральных районах выглянет и солнце. На востоке страны временами ожидаются небольшие осадки: в первой половине ночи снег, а с позднего утра — дождь и мокрый снег. Местами дороги будут скользкими. Будет дуть слабый до умеренного западный, северо-западный ветер.
Во второй половине дня на побережье, а вечером также и на востоке порывы ветра достигнут 15–17 метров в секунду. Ночью столбик термометра в большей части страны опустится до +1…-3 градусов, на побережье будет +1…+4 градуса.
Днем максимальная температура достигнет 0…+4 градусов, лишь местами на побережье она будет на градус выше.