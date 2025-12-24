Первый день Рождества в Латвии пройдет без зимней погоды

25 декабря небо будет облачным, однако местами в западных и центральных районах выглянет и солнце. На востоке страны временами ожидаются небольшие осадки: в первой половине ночи снег, а с позднего утра — дождь и мокрый снег. Местами дороги будут скользкими. Будет дуть слабый до умеренного западный, северо-западный ветер.