"Почти подавление демократии": глава ассоциации издателей о налоге на русскоязычную прессу
Исполнительный директор Латвийской ассоциации издателей прессы Гунтарс Лицис раскритиковал планы правительства применять стандартную ставку НДС 21% к русскоязычным СМИ, назвав языковое деление отрасли неправильным.
У государства есть право решать, какие товары или услуги поддерживать больше, а какие меньше, однако делить одну отрасль по категориям неправильно, заявил исполнительный директор Латвийской ассоциации издателей прессы Гунтарс Лицис агентству LETA, комментируя намерение со следующего года применять стандартную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 21% к доставке и подписке на прессу и публикации в зависимости от языка.
Лицис выразил мнение, что неправильно сортировать по принадлежности, соответствию, темам или еще чему-то.
«Это сложное время политически, но, на наш взгляд, на политические вопросы нужно смотреть с юридической точки зрения, и только если кто-то что-то нарушает, его в соответствии с законом нужно наказывать», — сказал Гунтарс Лицис.
Он также отметил, что финансовая ситуация ни у одного из латвийских СМИ «сейчас не самая блестящая». Таким образом, по его мнению, те медиа, к которым будет применяться стандартная ставка НДС, будут искать частное финансирование. Однако если медиа зависят от частных денег, то они могут зависеть и от требований того, кто эти деньги дает, добавил Лицис.
«И здесь я вижу не самые хорошие сигналы. Лучше, если медиа могут быть самодостаточными», — подчеркнул он.
Выражая мнение как частное лицо, а не как исполнительный директор ассоциации, Лицис задал риторический вопрос государственным правоохранительным учреждениям: «есть ли у них зубы или они беззубые моллюски?» Если в каком-то из пресс-изданий, к которым с будущего года планируется применять ставку НДС 21%, были выявлены нарушения закона, то это было дело этих учреждений, пояснил Лицис. Однако если таких нарушений не было, то получается почти что подавление демократии, рассуждает он.
Лицис также выразил уверенность, что если с рынка исчезнут, например, издания на русском языке, то те, кто их читал, не начнут потреблять медиа на латышском. По мнению Лица, они будут обращаться к тем медиа, которые недружественны нашему государству.
Как уже сообщалось, к книгам, которые не изданы на латышском, языках стран ЕС или Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), либо стран-кандидатов в ОЭСР, с будущего года в Латвии будет применяться стандартная ставка НДС в размере 21%, говорится в информационном сообщении Министерства финансов (МФ), поданном в правительство «О приоритетных мероприятиях, включаемых в проект государственного бюджета на 2026, 2027 и 2028 годы». Стандартная ставка НДС в размере 21% будет применяться также к доставке и подписке на прессу и публикации (в том числе интернет-издания), если они не на латышском, языках стран ЕС или ОЭСР. В основном это затронет книги и прессу на русском языке, свидетельствуют расчеты агентства LETA. К книгам и пресс-изданиям на латышском и языках стран ЕС или ОЭСР по-прежнему будет применяться пониженная ставка НДС 5%.
Пакет законопроектов о бюджете на 2026 год планируется подать в Сейм 15 октября.