"Почти подавление демократии": глава ассоциации издателей о налоге на русскоязычную прессу

Как уже сообщалось, к книгам, которые не изданы на латышском, языках стран ЕС или Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), либо стран-кандидатов в ОЭСР, с будущего года в Латвии будет применяться стандартная ставка НДС в размере 21%, говорится в информационном сообщении Министерства финансов (МФ), поданном в правительство «О приоритетных мероприятиях, включаемых в проект государственного бюджета на 2026, 2027 и 2028 годы». Стандартная ставка НДС в размере 21% будет применяться также к доставке и подписке на прессу и публикации (в том числе интернет-издания), если они не на латышском, языках стран ЕС или ОЭСР. В основном это затронет книги и прессу на русском языке, свидетельствуют расчеты агентства LETA. К книгам и пресс-изданиям на латышском и языках стран ЕС или ОЭСР по-прежнему будет применяться пониженная ставка НДС 5%.