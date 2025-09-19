Минфин придумал, как и русскоязычную прессу ущемить, и миллион получить
С 2026 года книги и издания на языках, не входящих в ЕС или ОЭСР, будут облагаться стандартным НДС в 21%. Это затронет преимущественно русскоязычные издания и принесет бюджету около миллиона евро в год.
Со следующего года в Латвии будет действовать стандартная ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 21% для книг, изданных не на латышском языке и не на языках стран-членов Европейского союза (ЕС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или стран-кандидатов, говорится в информационном сообщении Минфина по проекту государственного бюджета.
Стандартная ставка НДС в размере 21% будет применяться также к поставке и подписке на газеты и публикации (в том числе в интернете), если они не на латышском языке, языке ЕС или ОЭСР.
Это в основном коснется книг и публикаций на русском языке.
Книги и периодические издания на латышском языке, а также на языках ЕС или ОЭСР по-прежнему будут облагаться НДС по сниженной ставке 5%.
К странам-членам и кандидатам в члены ОЭСР относятся все страны ЕС, кроме Кипра, где официальным языком является греческий. Другие страны-члены и кандидаты в члены ОЭСР: Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Израиль, Индонезия, Исландия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Перу, Таиланд, Турция, Чили, Швейцария, Южная Корея и Япония.
По оценкам Минфина, эта мера позволит ежегодно привлекать в бюджет один миллион евро.