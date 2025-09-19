Минфин придумал, как и русскоязычную прессу ущемить, и миллион получить

Со следующего года в Латвии будет действовать стандартная ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 21% для книг, изданных не на латышском языке и не на языках стран-членов Европейского союза (ЕС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или стран-кандидатов, говорится в информационном сообщении Минфина по проекту государственного бюджета.