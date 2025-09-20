Эдгар Ринкевич в соцсетях подробно прокомментировал события последних дней
Кремль остановится, когда будет ответная реакция, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич в социальных сетях, комментируя проникновение российских беспилотников в Польшу и нарушение воздушного пространства Эстонии истребителями агрессора.
Эдгар Ринкевич подчеркивает, что оба инцидента являются новым проявлением гибридной войны. В некотором смысле это похоже на то, что происходило в Балтийском море в 2023-2025 годах, когда была повреждена подводная инфраструктура. Кроме того, во многих странах, в том числе и в Латвии, были обнаружены акты саботажа и шпионажа.
Комментируя цель России при проведении подобных провокаций, президент отметил несколько аспектов. Во-первых, он считает, что Россия проверяет политический и военный ответ НАТО. В случае с польским инцидентом были задействованы как национальные системы ПВО, так и системы ПВО альянса, и было сбито несколько беспилотников. Также была создана миссия НАТО "Восточный страж", которая укрепит систему ПВО на восточном фланге альянса.
Аналогичная морская миссия дала положительный эффект, поскольку с зимы не было зафиксировано новых инцидентов. Правда, это не исключает новых и различных провокаций, но снижает их риск. В настоящее время необходимо укреплять противовоздушную оборону, обмен информацией и правила ведения боевых действий, и в этом отношении Министерству обороны Латвии следует многому научиться у Украины, сказал президент.
С политической точки зрения, задействование 4-й статьи договора НАТО и отправка дополнительных самолетов в Польшу - хорошие новости. В случае с Эстонией миссия воздушного патрулирования Балтии сработала, истребители НАТО поднялись в воздух, а российские самолеты были отогнаны, сказал президент.
Эдгар Ринкевич напомнил, что лидеры стран Балтии выступают за преобразование воздушного патруля в миссию ПВО с большими полномочиями и ресурсами. Этот вопрос также будет поднят на консультациях послов в Североатлантическом совете в контексте статьи 4.
По поводу муссируемого в обществе вопроса о том, нужно ли было сбивать российские истребители, президент сказал, что понимает возмущение и эмоции людей, но реакция на нарушение "должна быть рациональной, даже во время стресса". "Это военно-политическая дилемма: никто не хочет спровоцировать новую войну, но действия России нельзя оставить без ответа, поэтому найти и реализовать правильные ответы довольно сложно, но это происходит. Чем больше Россия провоцирует НАТО, тем выше риск серьезного конфликта", - сказал президент.