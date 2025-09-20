Эдгар Ринкевич в соцсетях подробно прокомментировал события последних дней

По поводу муссируемого в обществе вопроса о том, нужно ли было сбивать российские истребители, президент сказал, что понимает возмущение и эмоции людей, но реакция на нарушение "должна быть рациональной, даже во время стресса". "Это военно-политическая дилемма: никто не хочет спровоцировать новую войну, но действия России нельзя оставить без ответа, поэтому найти и реализовать правильные ответы довольно сложно, но это происходит. Чем больше Россия провоцирует НАТО, тем выше риск серьезного конфликта", - сказал президент.