Силиня о провокации в небе Эстонии: "Действия России продиктованы отчаянием"
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня назвала правильным решение Эстонии созвать консультации НАТО после того, как три российских истребителя без разрешения вошли в её воздушное пространство. Силиня заявила, что по телефону обсудила инцидент с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом.
«Участие союзников в миссии НАТО "Восточный страж" и патрулирование воздушного пространства укрепляют нашу безопасность и защищают восточную границу», — сказала Эвика Силиня, добавив, что «в этот раз патрулирование НАТО было особенно прямым и активным». Она расценивает действия российских самолётов как «продиктованный отчаянием шаг», который подтверждает, что санкции ЕС «попали в цель». Премьер-министр также положительно оценила предложения по 19-му пакету санкций ЕС, призвав принять их без промедления.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич написал в соцсети X, что миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства отреагировала немедленно, но её необходимо быстро преобразовать в полноценную миссию противовоздушной обороны.
Министр обороны Андрис Спрудс также осудил произошедшее, подчеркнув, что защита воздушного пространства в странах Балтии должна быть ещё больше усилена. Он поблагодарил итальянских союзников за бдительность и быструю реакцию.
Министр иностранных дел Байба Браже назвала инцидент «явной провокацией» и отметила, что для предотвращения подобных действий необходимо усилить присутствие НАТО и миссию «Восточный страж».