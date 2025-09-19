Силиня о провокации в небе Эстонии: "Действия России продиктованы отчаянием"

«Участие союзников в миссии НАТО "Восточный страж" и патрулирование воздушного пространства укрепляют нашу безопасность и защищают восточную границу», — сказала Эвика Силиня, добавив, что «в этот раз патрулирование НАТО было особенно прямым и активным». Она расценивает действия российских самолётов как «продиктованный отчаянием шаг», который подтверждает, что санкции ЕС «попали в цель». Премьер-министр также положительно оценила предложения по 19-му пакету санкций ЕС, призвав принять их без промедления.