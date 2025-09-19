Почем домик в деревне? Население продолжает активно скупать недвижимость в пригородах Риги
В первом полугодии цены на частные дома в окрестностях Риги выросли в среднем на 3 процента, говорится в последнем обзоре рынка недвижимости компании Arco Real Estate.
Дома покупают активно
По данным Arco Real Estate, в 2025 году активность на рынке частных домов в пригородах Риги не снизилась по сравнению с 2024 годом. Согласно данным Государственной земельной службы о сделках, в первой половине 2025 года в краях вокруг Риги было зарегистрировано 717 сделок с частными домами. Этот показатель превысил половину количества сделок за весь 2024 год. Для сравнения: в первой половине 2024 года было зарегистрировано 632 сделки, а в первом полугодии 2023-го — 538.
Основными факторами, влияющими на цену частного дома, являлись местоположение, год постройки, инженерные коммуникации, площадь земельного участка, использованные строительные материалы и внутренняя отделка, отмечает Arco Real Estate.
Недешевое удовольствие
Как и в предыдущие годы, большинство сделок с частными домами в окрестностях Риги в 2025 году заключались на суммы до 50 000 евро — в первой половине года это было почти 45 процентов от общего числа сделок. В эту ценовую категорию традиционно входят небольшие дома и садовые домики в бывших садоводческих кооперативах в Олайне, Сигулде, Кекаве и Саулкрасты.
Достаточно много сделок было и в диапазоне 50 000–100 000 евро. В ценовом сегменте 150 000–200 000 евро зарегистрированы 74 сделки, больше всего — в Ропажском крае. Количество сделок с домами стоимостью выше 400 000 евро в 2025 году не изменилось: за полгода в пригородах Риги было зарегистрировано 11 таких сделок (около 2 процентов от общего числа), столько же, сколько и в 2024 году.
Сделки по столь высоким ценам происходили только в Марупском и Ропажском краях: восемь — в Марупе и три — в Ропажах. Предложение домов по таким ценам в середине 2025 года оставалось значительным.
В обзоре отмечается, что количество сделок с эксклюзивными домами стоимостью свыше 500 000 евро снизилось: в первой половине 2025 года зарегистрировано лишь пять таких сделок. В предыдущие четыре года их число составляло 12–15 ежегодно. Если в 2024 году две сделки превысили планку 700 000 евро, то в первой половине 2025 года ни одна сделка с домом не превысила эту сумму.
Самая высокая цена продажи частного дома в окрестностях Риги в первой половине 2025 года составила 630 000 евро, информирует Arco Real Estate. Самая дорогая сделка прошла в Ропажском крае, в Гаркалнском приходе, в Упесциемсе, где был продан дом, построенный в 2023 году. В 2024 году самая высокая цена сделки с частным домом составляла 2,35 миллиона евро, а в 2023 году — 730 000 евро. В остальных сделках цены не превышали 560 000 евро. В сделках свыше 400 000 евро преобладали построенные в последние годы эксклюзивные дома с отделкой высокого качества.
Марупский край - самый дорогой
Наивысшие цены в 2025 году отмечены в Марупском крае, где средняя цена сделки достигла 1016 евро за квадратный метр. Средняя цена сделки по сравнению с 2024 годом в Марупе снизилась на 23 процента. Arco Real Estate отмечает, что в 2024 году по сравнению с 2023 годом средняя цена сделок в Марупском крае выросла на 23 процента. Таким образом, средняя цена сделок с частными домами в Марупе вернулась к уровню 2023 года. Цены сделок в этом крае в основном не превышали 400 000 евро, и только 10 процентов сделок были выше этой суммы.
Самые низкие цены на частные дома были в Олайнском, Саулкрастском и Сигулдском краях. Средняя цена в Саулкрастском и Олайнском краях в 2025 году немного увеличилась, но в Сигулдском снизилась, так как там было много сделок с небольшими домами в бывших садоводческих кооперативах, поясняет Arco Real Estate.