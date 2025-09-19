Почем домик в деревне? Население продолжает активно скупать недвижимость в пригородах Риги

Наивысшие цены в 2025 году отмечены в Марупском крае, где средняя цена сделки достигла 1016 евро за квадратный метр. Средняя цена сделки по сравнению с 2024 годом в Марупе снизилась на 23 процента. Arco Real Estate отмечает, что в 2024 году по сравнению с 2023 годом средняя цена сделок в Марупском крае выросла на 23 процента. Таким образом, средняя цена сделок с частными домами в Марупе вернулась к уровню 2023 года. Цены сделок в этом крае в основном не превышали 400 000 евро, и только 10 процентов сделок были выше этой суммы.