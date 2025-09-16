Для чего жители Латвии чаще всего используют общественный транспорт?

Исследование Kantar показало, что почти половина (48%) жителей Латвии пользуются общественным транспортом хотя бы раз в неделю (20% — каждый или почти каждый день, 13% — 3–4 раза в неделю и 15% — 1–2 раза в неделю). Четверть (26%) жителей ездят на общественном транспорте несколько раз в месяц, а 24% — реже одного раза в месяц. 2% респондентов затруднились ответить.