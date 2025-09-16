Для чего жители Латвии чаще всего используют общественный транспорт?
Во многих странах Европы с 16 по 22 сентября идет традиционная Европейская неделя мобильности, которая призывает жителей как можно меньше использовать личный транспорт. Что говорит исследование о привычках латвийцев?
Исследование Kantar показало, что почти половина (48%) жителей Латвии пользуются общественным транспортом хотя бы раз в неделю (20% — каждый или почти каждый день, 13% — 3–4 раза в неделю и 15% — 1–2 раза в неделю). Четверть (26%) жителей ездят на общественном транспорте несколько раз в месяц, а 24% — реже одного раза в месяц. 2% респондентов затруднились ответить.
Сравнение с результатами 2023 года показывает, что существенных изменений в частоте использования общественного транспорта нет. Чаще всего за последние полгода им пользовались молодёжь (18–24 года), женщины, жители Риги и Рижского региона, а также школьники и студенты. Реже — мужчины, жители Видземе и Курземе, сельских территорий и семьи с детьми.
Автомобиль остаётся основным средством передвижения: 80% жителей Латвии за последние полгода ездили на машине, причём для 52% это наиболее частый способ передвижения. Половина респондентов (50%) также часто ходят пешком, 44% ездили на городском автобусе или микроавтобусе, 34% — на трамвае, 31% — на междугороднем автобусе, 27% — на троллейбусе, 26% — на поезде и 20% — на велосипеде. Электросамокаты практически вышли из употребления: ими пользовались лишь 0,1% жителей (в 2023 году — 1%).
Цели поездок на общественном транспорте распределились так: чаще всего — дорога на работу (37%), посещение культурных и развлекательных мероприятий (34%), поездки в государственные учреждения и к врачу (34%), к родственникам и друзьям (32%), за покупками (32%) и на учёбу (10%). Особенно выросло использование общественного транспорта для посещения культурных и развлекательных мероприятий — 34% против 27% в прошлом году.
В целом исследование подтверждает: жители Латвии в повседневной жизни по-прежнему отдают предпочтение автомобилю или ходьбе пешком, а общественный транспорт воспринимается скорее как дополнительная, нерегулярная альтернатива.
