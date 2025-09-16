В Риге любят парадоксы: отмечая Неделю мобильности, в центре города на два дня закроют для транспорта две улицы
Во время Европейской недели мобильности 20 и 21 сентября в Риге участки улиц Дзирнаву и Антонияс на два дня превратятся в пешеходные.
Участок ул. Дзирнаву от ул. К. Валдемара до Антонияс и участок Антонияс от ул. Элизабетес до ул. Дзирнаву будут отведены пешеходам с субботы 6:00 до воскресенья 17:00.
Для создания пешеходных зон на ряде участков будет закрыто движение транспорта и изменена организация движения. Планируется, что с 19 сентября 20:00 до 21 сентября 17:00 будет запрещена остановка и стоянка транспорта (кроме машин со спецпропусками Рижской думы) на участке Дзирнаву от ул. Кришьяня Валдемара до Антонияс, на участке Антонияс от Дзирнаву до ул. Элизабетес, на участке ул. Альберта от ул. Стрелниеку до Антонияс, на участке ул. Заля от Дзирнаву до ул. Эмила Мелнгайля и на чётной стороне ул. Мелнгайля между ул. Кришьяня Валдемара и Заля.
На Дзирнаву и Антонияс с пятницы 20:00 будут закрыты парковки Rīgas satiksme. На улицах Альберта, Заля и Э. Мелнгайля использование парковочных мест для гостей города будет ограничено, при этом для местных жителей там организуют временные стоянки. Владельцы частных парковок на Дзирнаву и Антонияс смогут получить пропуска у управляющих домов. С пропусками разрешено будет оставлять машины на улицах Альберта, Заля и Мелнгайля.
Инициатива проводится в рамках Европейской недели мобильности, которая проходит с 16 по 22 сентября, чтобы поощрять экологичные способы передвижения и привлечь внимание к устойчивой мобильности и городской среде, где люди чувствуют себя в безопасности и свободно передвигаются пешком, на велосипеде или общественном транспорте.