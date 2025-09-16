В Риге любят парадоксы: отмечая Неделю мобильности, в центре города на два дня закроют для транспорта две улицы

Для создания пешеходных зон на ряде участков будет закрыто движение транспорта и изменена организация движения. Планируется, что с 19 сентября 20:00 до 21 сентября 17:00 будет запрещена остановка и стоянка транспорта (кроме машин со спецпропусками Рижской думы) на участке Дзирнаву от ул. Кришьяня Валдемара до Антонияс, на участке Антонияс от Дзирнаву до ул. Элизабетес, на участке ул. Альберта от ул. Стрелниеку до Антонияс, на участке ул. Заля от Дзирнаву до ул. Эмила Мелнгайля и на чётной стороне ул. Мелнгайля между ул. Кришьяня Валдемара и Заля.