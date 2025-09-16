В Латвии могут ввести новые налоги: на этом настаивают власти ЕС

Сейчас взнос государств в бюджет ЕС составляет 1,13% их валового национального дохода. Однако это покрывает лишь около 60% необходимых средств. Хотя Еврокомиссия предлагает увеличить этот процент, возможности ограничены, так как национальные бюджеты находятся под большим давлением. В новом проекте бюджета предлагается повысить ставку до 1,26%, из которых 0,11% пойдёт на погашение займа по плану восстановления.