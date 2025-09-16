В Латвии могут ввести новые налоги: на этом настаивают власти ЕС
Хотя в ЕС налоги находятся в ведении каждой страны-члена, Европейская комиссия сейчас пытается убедить государства разрешить ей ввести пять новых общеевропейских платежей и повысить некоторые уже существующие. При этом Комиссия настаивает, что это не налоги, предпочитая термин «собственные ресурсы».
Когда Европейская комиссия представила проект нового бюджета ЕС, Германия выразила недовольство: он слишком велик. Дело в том, что если нынешний бюджетный период изначально составлял один триллион евро, а после пандемии коронавируса был увеличен до 1,8 трлн, то для следующего периода (2028–2034 гг.) предлагается уже два трлн евро.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в недавней речи отметила: неработающий внутренний рынок означает, что для оборота товаров требуется выполнять столько различных правил, норм и бюрократических требований, что фактически это равносильно 45-процентной пошлине, а для услуг показатель достигает даже 110%. По сравнению с этим введённые Трампом тарифы выглядят как детская игра, пишет Postimees.ee.
Откуда взять деньги?
Бюджет в два трлн евро означает, что таких средств у Еврокомиссии пока нет, и их предстоит собирать с государств-членов. Основной источник доходов ЕС — взносы стран-участниц, дополнительно поступают средства от таможенных пошлин, часть поступлений от НДС, а также взнос, основанный на количестве несортированных пластиковых отходов (так называемый «налог на пластик»).
Сейчас взнос государств в бюджет ЕС составляет 1,13% их валового национального дохода. Однако это покрывает лишь около 60% необходимых средств. Хотя Еврокомиссия предлагает увеличить этот процент, возможности ограничены, так как национальные бюджеты находятся под большим давлением. В новом проекте бюджета предлагается повысить ставку до 1,26%, из которых 0,11% пойдёт на погашение займа по плану восстановления.
Но где взять остальное?
ЕС и Еврокомиссия не имеют права самостоятельно вводить налоги. Однако разрешено взимать так называемые «собственные ресурсы» — это не национальные фискальные инструменты, а рыночные механизмы для пополнения бюджета. По сути, они работают как налоги, но официально так не называются.
Еврокомиссия сейчас внесла несколько новых предложений:
1. Платёж с крупных компаний
Будет взиматься с оборота (малые предприятия не затронуты).
С компаний с оборотом от 100 до 250 млн евро будет ежегодно взыскиваться 100 тыс. евро в бюджет ЕС.
Следующая ступень — 250 тыс., и максимум — 750 тыс. евро для компаний с оборотом свыше 750 млн евро.
Взнос платится на уровне компании, а не группы.
Ожидаемые поступления: 6,8 млрд евро в год.
2. Часть акциза на табак
Предлагается, чтобы страны перечисляли ЕС 15% доходов, полученных от минимального уровня акциза на табачную продукцию (не транзитную).
Ожидаемые поступления: 11,2 млрд евро.
3. Платёж за электронные отходы
За непереработанные электронные отходы Еврокомиссия предлагает взимать 2 евро за каждый килограмм.
Ожидаемые поступления: 15 млрд евро.
4. CBAM — углеродный пограничный механизм
Начиная со следующего года, около 90% импорта будет облагаться этим сбором.
Страны будут собирать средства и перечислять 75% в Брюссель.
Речь идёт о таможенной пошлине на товары с высокой углеродной интенсивностью (например, сталь).
Ожидаемые поступления: 1,4 млрд евро.
5. ETS1 — система торговли выбросами (углеродный налог)
Предлагается направлять 30% доходов от ETS1 в общий бюджет ЕС.
Ожидаемые поступления: 9,6 млрд евро.
6. Налог на пластик (с 2028 года)
Его планируется повысить с 80 центов до 1 евро за килограмм — «с поправкой на инфляцию».
Технически Еврокомиссия не может ввести ни один из этих платежей самостоятельно — требуется единогласное решение всех стран-членов. Для некоторых государств такие «собственные ресурсы» могут оказаться более приемлемой альтернативой, чем увеличение взносов, особенно если в стране хорошо развита переработка пластика или электронных отходов.
Еврокомиссия планирует также другие платежи, пока не включённые напрямую в бюджет ЕС, — например, рассматривается так называемая система ETS2, предполагающая распространение углеродных квот на топливо для транспорта и часть теплоснабжения, что повысит цену этих ресурсов.
Изначально её запуск планировался с 2024 года, но многие страны сочли это слишком тяжёлым бременем для населения, и теперь обсуждается отсрочка. Тем не менее ряд государств видит в этом механизме потенциальный источник доходов в будущем.
