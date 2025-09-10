Дилемма политиков перед принятием бюджета 2026 года - повышать налоги или сокращать расходы?
Латвийские политики готовятся к главной задаче года — принятию нового бюджета, и дискуссии о государственном долге и возможном повышении налогов становятся все активнее. Хотя правительство пока не планирует поднимать налоги, президент Банка Латвии Мартиньш Казакс подчеркивает, что необходимо искать решения, сообщает 360TV Ziņas.
По данным Министерства финансов, налоговые поступления за первые семь месяцев года на 0,9% меньше, чем планировалось. В бюджете на следующий год предусмотрена экономия в 170 миллионов евро, однако, по мнению Казакса, этого недостаточно. Он призывает искать дополнительные источники экономии, например, более эффективно используя систему закупок, где можно было бы сэкономить сотни миллионов евро.
«Надо осознавать, что все, чего мы не найдем в существующих расходах за счет эффективности и более разумного использования, к сожалению, проявится либо в дефиците, либо в потенциальном росте налогов», — предупреждает Мартиньш Казакс.
Министр финансов Арвил Ашераденс пока не видит необходимости в повышении налогов, так как экономический рост в стране слабый. По его мнению, рост налогов сейчас может вызвать противоположный эффект и привести к рецессии. Ашераденс подчеркивает, что главная задача — фундаментальное увеличение бюджета на оборону — решена, а дополнительные улучшения следует обеспечивать за счет сокращения расходов.
Хотя госдолг приближается к порогу в 60% от ВВП, журналист в области экономики Айга Пелане призывает смотреть на ситуацию рационально. Она отмечает: «Жить в долг — это нехорошо, но это и не такая огромная проблема, будто наша страна вот-вот обанкротится». Важно оценивать, сколько, у кого и зачем страна занимает деньги.
Главный приоритет — увеличение оборонного бюджета для снижения угроз со стороны России. Это означает, что в других сферах придется «затянуть пояса» или искать пути ускоренного роста экономики.
Пелане указывает на возможные пути, которые используют страны для увеличения оборонного бюджета: повышение налогов, как это сделала Эстония, увеличив НДС до 24%, хотя это крайне непопулярный шаг; отказ от некоторых услуг — сокращение расходов на здравоохранение, образование или культуру; либо уменьшение поддержки предпринимателей.
Соседняя Эстония выбрала первый путь, повысив НДС, однако это решение вызвало сильное сопротивление общества, что проявилось в инициативе о снижении НДС на продукты питания, собравшей почти 100 тысяч подписей.