Дилемма политиков перед принятием бюджета 2026 года - повышать налоги или сокращать расходы?

По данным Министерства финансов, налоговые поступления за первые семь месяцев года на 0,9% меньше, чем планировалось. В бюджете на следующий год предусмотрена экономия в 170 миллионов евро, однако, по мнению Казакса, этого недостаточно. Он призывает искать дополнительные источники экономии, например, более эффективно используя систему закупок, где можно было бы сэкономить сотни миллионов евро.