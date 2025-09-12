17 сентября в Иманте откроется магазин Euronics - обещают современную концепцию и полностью новый дизайн
Международная группа по розничной торговле электроникой и бытовой техникой Euronics 17 сентября в 13:00 откроет в Риге свой седьмой магазин. Он разместится на площади 1600 кв. метров в новом торговом парке Imanta. В магазине будет представлен весь ассортимент Euronics, а дизайн будет полностью новым и отличающимся от других магазинов сети в Латвии.
Торговый парк Imanta строится на территории бывшего Рижского радиотехнического завода и займет 60 500 кв. метров. Первые 7000 кв. метров, включая магазин Euronics, станут доступны посетителям уже в сентябре. Постепенно здесь откроются и другие известные бренды — Pet City, CCC, My Sushi и др. В конце года начнется строительство кинотеатра, спортивного клуба и ранее анонсированного комплекса Lido māja.
Концепцию магазина в Имaнте разработала британская компания KVB Design. «Euronics — это про людей. Поэтому мы постоянно задавали себе два вопроса: как предлагаемое решение улучшает опыт клиента? И как оно делает комфортнее работу сотрудников? В новом концепте Euronics объединены продуманный дизайн, персонализированное обслуживание и экономическая эффективность. Вместо того чтобы заставлять клиентов блуждать по огромным складам-магазинам, Euronics делает работу за них, предлагая персональный подход и экспертную помощь на каждом шаге покупки», — объяснил руководитель компании и дизайн-директор Мэтт Грейтбэтч.
KVB Design сотрудничает с крупнейшими мировыми ритейлерами, помогая выстраивать клиентский опыт. По словам компании, ритейл — это не только продажа товаров, но и рассказ историй, помощь людям в достижении их целей. Теперь эту философию Euronics внедряет и в торговлю электроникой и бытовой техникой.
Первый магазин нового концепта Euronics открылся в торговом центре Panorama в Вильнюсе.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что в Иманте построят торговый центр с кинотеатром, магазинами и ресторанами.