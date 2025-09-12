17 сентября в Иманте откроется магазин Euronics - обещают современную концепцию и полностью новый дизайн

Концепцию магазина в Имaнте разработала британская компания KVB Design. «Euronics — это про людей. Поэтому мы постоянно задавали себе два вопроса: как предлагаемое решение улучшает опыт клиента? И как оно делает комфортнее работу сотрудников? В новом концепте Euronics объединены продуманный дизайн, персонализированное обслуживание и экономическая эффективность. Вместо того чтобы заставлять клиентов блуждать по огромным складам-магазинам, Euronics делает работу за них, предлагая персональный подход и экспертную помощь на каждом шаге покупки», — объяснил руководитель компании и дизайн-директор Мэтт Грейтбэтч.