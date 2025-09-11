Пользователи соцсетей в панике. Будут ли власти читать частную переписку жителей Латвии?
Вирусные посты вызвали панику о том, что власти ЕС якобы скоро начнут массово читать частную переписку европейцев под предлогом защиты детей.
Сообщается, что пользователи соцсетей выражают обеспокоенность в связи с рядом мер, изложенных в предложении Европейской комиссии по борьбе с сексуальным насилием над детьми в Интернете. Если меры будут одобрены, они позволят правительствам и частным компаниям по обмену сообщениями иметь доступ к сообщениям пользователей для предотвращения распространения материалов, связанных с сексуальным насилием над детьми и для помощи в идентификации жертв. Некоторые утверждают, что ЕС собирается начать проверять все сообщения немедленно, а иногда даже до их отправки.
По информации Euronews, речь идёт о предложении Еврокомиссии от 2022 года о регламенте по предотвращению и борьбе с сексуальным насилием над детьми. Оно направлено на создание единой правовой базы по обнаружению, оповещению и удалению материалов, связанных с растлением несовершеннолетних в интернете. Предложение направлено на замену текущих разрозненных попыток отрасли и национальных правил на единую систему, которая даст властям чёткие правовые инструменты для действий.
Речь в частности идёт об "ордерах на обнаружение" или юридически обязательных запросов к поставщику технологий на обнаружение уже выявленных или новых материалов с детской порнографией или попыток растления несовершеннолетних в Интернете. Эти запросы должны быть сформулированы национальным координирующим органом, обоснованы высоким риском и санкционированы судом или независимым административным органом.
Но как пишет Euronews, утверждения о том, что скоро будет внедрена система для сканирования всех сообщений пользователей, вводят в заблуждение, поскольку законопроект всё же рассматривается и его окончательное содержание ещё не обнародовано. До тех пор, пока Европарламент и Европейский совет не согласуют единую версию проекта закона, применяться он не может.
Тем не менее, критики предупреждают, что такие меры могут значительно подорвать конфиденциальность в интернете. Если их применить к сервисам со сквозным шифрованием, проверка может вестись на устройствах пользователей, что ослабляет все защитные механизмы, даже если заявленная цель закона строго ограничена защитой детей.
