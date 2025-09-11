Пользователи соцсетей в панике. Будут ли власти читать частную переписку жителей Латвии?

Сообщается, что пользователи соцсетей выражают обеспокоенность в связи с рядом мер, изложенных в предложении Европейской комиссии по борьбе с сексуальным насилием над детьми в Интернете. Если меры будут одобрены, они позволят правительствам и частным компаниям по обмену сообщениями иметь доступ к сообщениям пользователей для предотвращения распространения материалов, связанных с сексуальным насилием над детьми и для помощи в идентификации жертв. Некоторые утверждают, что ЕС собирается начать проверять все сообщения немедленно, а иногда даже до их отправки.