"Сексуальное насилие в спорте - вопиющая проблема!" Эксперты призывают взрослых быть внимательными при выборе детского лагеря

Гунита Ковалевска подчеркнула, что центр регулярно получает информацию о возможных случаях сексуального насилия, однако это не означает, что таких случаев становится больше - просто такое вещи стали лучше распознаваться, пояснила она. Когда ее попросили прокомментировать число таких случаев в сфере спорта, Ковалевска отметила, что именно сейчас эта область является «самой вопиющей и громкой». Она объяснила это тем, что спортивная среда довольно закрытая, дети проводят много времени вместе и выстраивают с тренерами доверительные отношения. «А это увеличивает риск», — признала она.