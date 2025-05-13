"Сексуальное насилие в спорте - вопиющая проблема!" Эксперты призывают взрослых быть внимательными при выборе детского лагеря
Тема сексуального насилия в Латвии остается актуальной и не утихает, заявила в интервью передаче TV3 «900 секунд» руководитель Центра защиты прав детей (BAC) Гунита Ковалевска.
Гунита Ковалевска подчеркнула, что центр регулярно получает информацию о возможных случаях сексуального насилия, однако это не означает, что таких случаев становится больше - просто такое вещи стали лучше распознаваться, пояснила она. Когда ее попросили прокомментировать число таких случаев в сфере спорта, Ковалевска отметила, что именно сейчас эта область является «самой вопиющей и громкой». Она объяснила это тем, что спортивная среда довольно закрытая, дети проводят много времени вместе и выстраивают с тренерами доверительные отношения. «А это увеличивает риск», — признала она.
Ковалевска подчеркнула необходимость продолжать обучение педагогов. Также спортивные школы должны проверять наличие судимостей у педагогов и тренеров, что уже отчасти делается. Одновременно она призвала уделять особое внимание поведению взрослых в этой сфере.
Кроме того, необходимо обучать и самих детей, начиная еще со школы, закладывая основы знаний о безопасности и границах собственного тела, напомнила руководитель BAC.
В преддверии летних каникул Ковалевска также призвала родителей особенно внимательно подходить к выбору детских лагерей — например, удостовериться, что руководители лагеря прошли специальную подготовку и что лагерь зарегистрирован. Она подчеркнула, что многие случаи эксплуатации детей происходили именно в лагерях.
Размышляя о лагерях за границей, она напомнила, что в других странах существуют повышенные риски торговли людьми и других форм манипуляций с детьми. Поэтому в таких случаях она призывает родителей быть вдвойне уверенными в безопасности лагеря.