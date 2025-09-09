Заставят ли российских пенсионеров вернуть полученные в этом году пособия, как того хотят некоторые политики?

А что в других городах Латвии? В Даугавпилсе тоже обращались за помощью люди, которым задержали пенсию из РФ, рассказала руководитель соцслужбы Даугавпилса Марина Герасимова. Она подтвердила, что ничего обратно взыскиваться с людей не будет: «Да, такие люди к нам приходили, обращались за помощью. Около 30-40 человек к нам обратились. Как только у человека возникла такая ситуация, с которой он не смог справиться и понял, что ему не за что жить, нечем оплачивать за коммунальные услуги — то он к нам приходил. Мы каждого оценивали индивидуально. И если, согласно правилам Кабинета министра, они соответствовали определенным критериям — мы тогда присваивали статус и выплачивали гарантированный минимальный доход, ежемесячное пособие.