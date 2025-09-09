Заставят ли российских пенсионеров вернуть полученные в этом году пособия, как того хотят некоторые политики?
Задержка российских пенсий в Латвии вызвала волну обращений за соцпомощью, что спровоцировало политические споры о справедливости выплат и расходах местных бюджетов на поддержку. Некоторые политики теперь задаются вопросом - вернут ли эти пенсионеры помощь, полученную от латвийских властей, пока пенсии задерживались? И можно ли ее удержать в обязательном порядке?
«Особые привилегии» (так в письме Минблагу он назвал соцпомощь оставшимся на несколько месяцев без средств к существованию пенсионерам) должны быть отменены, заявил депутат Сейма Янис Домбрава. Допустимо ли, что к полной пенсии (пришедшей с большим опозданием) получены ещё и 30 тысяч евро пособий за счет латвийских налогоплательщиков, волнуется в письме Рижской думе лидер Austoša saule Райвис Зелтитис. Он интересуется, потребовала ли дума от Госагентства соцстрахования удержать выплаченные ранее этой группе получателей социальные пособия.
Однако в Рижской думе вступать в полемику не собираются и высказывать какое-то мнение тоже. Все по закону, говорит представитель думы Мартиньш Вильямсонс, сообщает LSM+. По данным за июль, более чем сотне получателей российских пенсий была одобрена различная помощь — как нуждающимся или малообеспеченным лицам: «Но я здесь внесу ясность, что эта помощь выплачивается не потому, что кто-то получил или не получил пенсию, а на основании того, что человек — нуждающийся или малообеспеченный. Этот статус может быть присвоен любому, кто задекларирован в Риге, если он соответствует определенным критериям. Средняя выплаченная сумма на человека была больше 200 евро в месяц.
Хочу пояснить, что помощь оказывается любому нуждающемуся или малообеспеченному лицу, у которого есть такой статус. Но если потом у человека появляются доходы, человек начинает получать деньги, и у него аннулируется статус — то ни один нормативный акт не предписывает вернуть обратно полученные человеком пособия».
А что в других городах Латвии? В Даугавпилсе тоже обращались за помощью люди, которым задержали пенсию из РФ, рассказала руководитель соцслужбы Даугавпилса Марина Герасимова. Она подтвердила, что ничего обратно взыскиваться с людей не будет: «Да, такие люди к нам приходили, обращались за помощью. Около 30-40 человек к нам обратились. Как только у человека возникла такая ситуация, с которой он не смог справиться и понял, что ему не за что жить, нечем оплачивать за коммунальные услуги — то он к нам приходил. Мы каждого оценивали индивидуально. И если, согласно правилам Кабинета министра, они соответствовали определенным критериям — мы тогда присваивали статус и выплачивали гарантированный минимальный доход, ежемесячное пособие.
Сейчас, когда люди получат свои денежки, которые им положены, те, что Российская Федерация перечислила, они должны к нам обратиться, мы им будем аннулировать по закону статус.
И они тогда уже в следующие месяцы не будут получать [пособие]».