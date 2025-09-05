Домбрава требует компенсацию за помощь российским пенсионерам, но в ответ слышит - "Не трогайте стариков"
Россия перевела в госказну Латвии 12,99 млн евро для обеспечения выплат пенсий и пособий своим гражданам за девять месяцев 2025 года. Пока деньги задерживались, поддержку пожилым людям оказывали местные самоуправления. И теперь некоторые политики заявляют, что эту помощь нужно удержать из долгожданных пенсионных выплат.
Ранее сообщалось, что Рига ежемесячно тратила около 30 тысяч евро, выделяя в среднем по 250 евро на одного пенсионера. Теперь, когда средства для выплаты задержанных пенсий поступили, часть политиков заговорила о том, чтобы вернуть эти деньги. Ранее таким заявленим отметился политик Райвис Зелтитс, основатель недавно созданной партии "Восходяшее солнце для Латвии". Теперь за ним последовал его политический конкурент, депутат Национального объединения Янис Домбрава, который в соцсетях призвал отменить особые привилегии для граждан России и направил запрос в Министерство благосостояния.
По его словам, за полгода гражданам РФ в Латвии было выплачено более 10 млн евро, из которых примерно миллион составили жилищные пособия. «Обычный гражданин третьей страны, если не может себя содержать, обязан вернуться в свою страну. Но к россиянам это не применяется. Более того, недавно правительство решило выделить им дополнительную помощь. Теперь, когда Россия перевела деньги, должны ли они вернуть полученные пособия? Необходимо положить конец практике, что граждане России более привилегированы, чем другие иностранцы и даже граждане нашей страны!» — написал Домбрава, добавив, что направил запрос в Министерство благосостояния.
Сторонники Домбравы горячо поддержали его инициативу, однако были в соцсетях и те, кто не согласен с такой позицией. В комментариях многие напомнили, что речь идет в основном о пожилых людях, которые десятилетиями работали в Латвии и платили налоги. «Почему тогда не вернуть им уплаченные за всю жизнь налоги? Ведь эти люди здесь трудились, а теперь у них хотят отобрать помощь», — написал один из пользователей. Другие возмущались тем, что политические деятели требуют экономить на пенсионерах, но не затрагивают собственные зарплаты, компенсации и льготы. Звучали и более резкие оценки: «Сначала уберите все привилегии депутатам, министрам и бывшим президентам, которых содержат налогоплательщики. Почему вы не поднимаете этот вопрос?»
Часть комментаторов обвинила политиков в «разжигании ненависти к старикам» и напомнила, что российские пенсии выплачивает сама Россия. «Не трогайте стариков, проявите хоть каплю уважения», — писали люди. Один из комментаторов написал: «Политики всегда находят виноватых среди слабых — то среди беженцев, то среди пенсионеров. А воровство наверху остается нетронутым».