Домбрава требует компенсацию за помощь российским пенсионерам, но в ответ слышит - "Не трогайте стариков"

Сторонники Домбравы горячо поддержали его инициативу, однако были в соцсетях и те, кто не согласен с такой позицией. В комментариях многие напомнили, что речь идет в основном о пожилых людях, которые десятилетиями работали в Латвии и платили налоги. «Почему тогда не вернуть им уплаченные за всю жизнь налоги? Ведь эти люди здесь трудились, а теперь у них хотят отобрать помощь», — написал один из пользователей. Другие возмущались тем, что политические деятели требуют экономить на пенсионерах, но не затрагивают собственные зарплаты, компенсации и льготы. Звучали и более резкие оценки: «Сначала уберите все привилегии депутатам, министрам и бывшим президентам, которых содержат налогоплательщики. Почему вы не поднимаете этот вопрос?»