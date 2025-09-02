Пенсии из России пришли, но уже появилось предложение удержать часть денег в пользу самоуправлений
Пенсии из России пришли, но уже появилось предложение удержать часть денег в пользу самоуправлений

9400 проживающих в Латвии россиян-пенсионеров до 10 сентября получат российские пенсии сразу за девять месяцев. Однако, пока Москва задерживала перечисления, поддержку этим людям оказывали местные самоуправления, и теперь эти деньги могут потребовать назад.

Государственное агентство социального страхования (VSAA) сообщило, что получило от российского Пенсионного фонда обновленные списки пенсионеров, проживающих в Латвии. На основании этих данных до 10 сентября будут произведены выплаты пенсий за весь период с января по сентябрь 2025 года.

Россия перевела в государственную казну Латвии 12,99 млн евро для обеспечения выплат пенсий и пособий своим гражданам за три квартала 2025 года.

Пока деньги из России не поступали, часть латвийских самоуправлений предоставляла российским пенсионерам социальную помощь. Например, в Риге ежемесячные расходы достигали около 30 тысяч евро. В среднем одному пенсионеру выделялось 250 евро в месяц.

Эта практика сразу вызвала неоднозначную реакцию части общества, а теперь, когда пенсионеры наконец получат свои деньги, обсуждение вошло в новое русло. Например, политик Райвис Зелтитс, основатель недавно созданной партии "Восходяшее солнце для Латвии", заявил, что обратился в Рижскую думу с вопросом, потребовала ли она от VSAA удержать выплаченные ранее пособия. "Направил запрос в Рижскую думу с вопросом, запрашивала ли она Государственное агентство социального страхования (VSAA) о произведении удержаний из выплачиваемых муниципальных социальных пособий. Недопустимо, чтобы помимо полной пенсии по линии Российской Федерации также получались пособия от Рижской думы — около 30 тысяч евро в месяц из средств налогоплательщиков", - написал он.

Под публикацией Зелтитса в соцсети X многие пользователи выразили поддержку его позиции. В комментариях звучали мнения, что помощь следовало бы выдавать только в виде билетов на поезд, либо вовсе считать подобные выплаты «поддержкой государства-агрессора».

Своим опытом поделилась депутат Рижской думы Лиана Ланга. Она напомнила, что сама потеряла пособие по безработице из-за гонорара в 5 евро за статью и вынуждена была вернуть государству около 800 евро. «Пусть и российские пенсионеры вернут в казну полученные пособия», — подчеркнула Ланга.

