Пенсии из России пришли, но уже появилось предложение удержать часть денег в пользу самоуправлений
9400 проживающих в Латвии россиян-пенсионеров до 10 сентября получат российские пенсии сразу за девять месяцев. Однако, пока Москва задерживала перечисления, поддержку этим людям оказывали местные самоуправления, и теперь эти деньги могут потребовать назад.
Государственное агентство социального страхования (VSAA) сообщило, что получило от российского Пенсионного фонда обновленные списки пенсионеров, проживающих в Латвии. На основании этих данных до 10 сентября будут произведены выплаты пенсий за весь период с января по сентябрь 2025 года.
Россия перевела в государственную казну Латвии 12,99 млн евро для обеспечения выплат пенсий и пособий своим гражданам за три квартала 2025 года.
Пока деньги из России не поступали, часть латвийских самоуправлений предоставляла российским пенсионерам социальную помощь. Например, в Риге ежемесячные расходы достигали около 30 тысяч евро. В среднем одному пенсионеру выделялось 250 евро в месяц.
Эта практика сразу вызвала неоднозначную реакцию части общества, а теперь, когда пенсионеры наконец получат свои деньги, обсуждение вошло в новое русло. Например, политик Райвис Зелтитс, основатель недавно созданной партии "Восходяшее солнце для Латвии", заявил, что обратился в Рижскую думу с вопросом, потребовала ли она от VSAA удержать выплаченные ранее пособия. "Направил запрос в Рижскую думу с вопросом, запрашивала ли она Государственное агентство социального страхования (VSAA) о произведении удержаний из выплачиваемых муниципальных социальных пособий. Недопустимо, чтобы помимо полной пенсии по линии Российской Федерации также получались пособия от Рижской думы — около 30 тысяч евро в месяц из средств налогоплательщиков", - написал он.
Nosūtīju iesniegumu Rīgas domei par to, vai tā ir pieprasījusi VSAA veikt ieturējumus no izmaksātajiem pašvaldības sociālajiem pabalstiem. Nedrīkst pieļaut, ka papildus pilnajai RU pensijai saņemti arī RD pabalsti – ~30k €/mēn no nodokļu maksātāju naudas.
Под публикацией Зелтитса в соцсети X многие пользователи выразили поддержку его позиции. В комментариях звучали мнения, что помощь следовало бы выдавать только в виде билетов на поезд, либо вовсе считать подобные выплаты «поддержкой государства-агрессора».
Своим опытом поделилась депутат Рижской думы Лиана Ланга. Она напомнила, что сама потеряла пособие по безработице из-за гонорара в 5 евро за статью и вынуждена была вернуть государству около 800 евро. «Пусть и российские пенсионеры вернут в казну полученные пособия», — подчеркнула Ланга.