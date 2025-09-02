Пенсии из России пришли, но уже появилось предложение удержать часть денег в пользу самоуправлений

Эта практика сразу вызвала неоднозначную реакцию части общества, а теперь, когда пенсионеры наконец получат свои деньги, обсуждение вошло в новое русло. Например, политик Райвис Зелтитс, основатель недавно созданной партии "Восходяшее солнце для Латвии", заявил, что обратился в Рижскую думу с вопросом, потребовала ли она от VSAA удержать выплаченные ранее пособия. "Направил запрос в Рижскую думу с вопросом, запрашивала ли она Государственное агентство социального страхования (VSAA) о произведении удержаний из выплачиваемых муниципальных социальных пособий. Недопустимо, чтобы помимо полной пенсии по линии Российской Федерации также получались пособия от Рижской думы — около 30 тысяч евро в месяц из средств налогоплательщиков", - написал он.