Как ранее сообщалось, Россия перечислила в государственную казну Латвии 12 995 587 евро для выплаты пенсий и пособий российским гражданам-пенсионерам за три квартала 2025 года, заявила министр иностранных дел Байба Браже. Она пояснила, что это стало результатом серьёзной дипломатической работы и давления на Россию, которое латвийские ведомства осуществляли в тесном сотрудничестве.