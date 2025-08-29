Задержанные выплаты из России компенсируют одной суммой за три квартала. Названа дата
Государственное агентство социального страхования (VSAA) получило от Пенсионного и социального страхового фонда России обновленные списки пенсионеров для выплаты российских пенсий 9400 проживающим в Латвии лицам, и в соответствии с этими списками пенсии будут выплачены до 10 сентября, сообщила агентству LETA пресс-секретарь VSAA Ивета Дайне.
Российские пенсионеры, проживающие в Латвии, получат российские пенсии за все девять месяцев 2025 года одной выплатой.
Для российских пенсий применён установленный Центральным банком России валютный курс на 22 августа — 93,50490 рубля за один евро. Общая сумма российских пенсий к выплате составляет 12 995 587 евро.
Как ранее сообщалось, Россия перечислила в государственную казну Латвии 12 995 587 евро для выплаты пенсий и пособий российским гражданам-пенсионерам за три квартала 2025 года, заявила министр иностранных дел Байба Браже. Она пояснила, что это стало результатом серьёзной дипломатической работы и давления на Россию, которое латвийские ведомства осуществляли в тесном сотрудничестве.
VSAA выплачивает российские пенсии проживающим в Латвии лицам, которым они назначены в соответствии с договором о сотрудничестве в области социальной защиты. В Министерстве финансов уточнили, что деньги поступили в государственную казну в понедельник днём.
Напомним, Россия задерживала полную выплату пенсий своим пенсионерам в Латвии. Министерство благосостояния, МИД и VSAA вели переговоры с Россией с 14 марта 2025 года, включая официальный запрос МИД с требованием объяснить причины задержки платежей.
Российская сторона утверждала, что переводы задерживают санкции, однако Министерство благосостояния ранее подчёркивало, что никаких практических препятствий для получения денег в Латвии не существует и что социальные выплаты санкциям не подлежат.
В четвёртом квартале прошлого года через VSAA российские пенсии получали 9700 человек на общую сумму около 3,5 млн евро.
Социальную помощь российским пенсионерам, которые не получали пенсий, предоставляли самоуправления. Например, по данным Рижской думы, в Риге на это могло тратиться около 30 000 евро в месяц.
Согласно информации самоуправления, одному пенсионеру в среднем выплачивали 250 евро в виде пособий. Таким пенсионерам был предоставлен статус малоимущего или малообеспеченного, выплачивались пособия для обеспечения гарантированного минимального дохода, жилищные пособия, а некоторым также пособия на медицинскую помощь.
VSAA выплачивает пенсии Российской Федерации проживающим в Латвии лицам, которым они назначены в соответствии с латвийско-российским договором о сотрудничестве в области социальной защиты. Этот договор действует с 19 января 2011 года.