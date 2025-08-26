Россия наконец перечислила Латвии почти 13 млн евро на выплаты пенсий своим гражданам - когда люди увидят деньги?
Россия перечислила в государственную казну Латвии 12 995 587 евро для выплаты пенсий и пособий российским гражданам-пенсионерам за три квартала 2025 года, сообщила агентству LETA министр иностранных дел Байба Браже.
По ее словам, это стало результатом серьезной дипломатической работы и давления на Россию, которое латвийские учреждения осуществляли в тесном сотрудничестве между собой.
Как сообщил агентству LETA специалист по связям с общественностью департамента коммуникаций Министерства благосостояния Эгилс Зариньш, в настоящее время от российской стороны ожидаются обновленные списки получателей пенсий, которые российская сторона в соответствии с латвийско-российским соглашением о сотрудничестве в области социального обеспечения должна представить латвийской стороне для осуществления пенсионных выплат конкретным получателям.
VSAA сообщит о возможных сроках выплаты пенсий после получения списков на выплаты. VSAA выплачивает российские пенсии лицам, проживающим в Латвии, которым пенсии назначены в соответствии с соглашением о сотрудничестве в области социального обеспечения.
Как подтвердили агентству LETA в Министерстве финансов, деньги поступили в Государственное казначейство в понедельник днем.
Ранее сообщалось, что Россия задерживала выплаты пенсий своим пенсионерам, проживающим в Латвии. Министерство благосостояния, Министерство иностранных дел и Государственное агентство социального страхования (VSAA) с 14 марта 2025 года находились в контакте с российской стороной. В том числе МИД требовал официального объяснения причин задержки платежей.
Российская сторона утверждала, что перевод средств задерживают санкции. Однако Минблаг ранее подчёркивал, что для получения перевода в Латвии не существует никаких практических препятствий, а социальные выплаты под санкции не подпадают.
Напомним, что VSAA выплачивает российские пенсии лицам, проживающим в Латвии и имеющим право на эти выплаты в соответствии с договором между Латвией и Россией о сотрудничестве в сфере социальной защиты. Договор действует с 19 января 2011 года. В четвёртом квартале прошлого года через VSAA российские пенсии получили около 9700 человек на сумму примерно 3,5 миллиона евро, сообщили в агентстве.
Тем временем поддержку российским пенсионерам, которые не получали пенсии, оказывали самоуправления. Так, в Риге на эти цели могло тратиться около 30 000 евро в месяц, свидетельствуют расчёты агентства LETA на основании данных Рижской думы.
Согласно информации самоуправления, одному пенсионеру в среднем выплачивалось по 250 евро в виде пособий. Таким пенсионерам присваивался статус малоимущего или нуждающегося, предоставлялось пособие для обеспечения гарантированного минимального уровня, жилищное пособие, а некоторым — и пособие на медицинскую помощь.