Хочется жить, а не выживать: молодые люди мечтают уехать из соседней с Латвией страны

"Я склоняюсь к покупке квартиры. Платеж по ипотеке – это вклад в свое, а не в чужое. Аренда – это всегда риск и нестабильность: могут поднять цену или выселить. Доходы молодежи сильно отстают от цен. Как ни крути, с моей зарплатой ипотека просто невозможна, я бы и года не протянул. Конечно, можно научиться планировать бюджет и когда-то позволить себе жилье, но это означает серьезные ограничения. Я даже задумывался о переезде не только за границу, в Барселону или Прагу, но и внутри Эстонии, например в Тарту, где квартиры дешевле. Боюсь только, что ситуация на рынке изменится далеко не в лучшую сторону", – отметил Дмитрий.