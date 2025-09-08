Хочется жить, а не выживать: молодые люди мечтают уехать из соседней с Латвией страны
Цены на жилье в Эстонии продолжают расти, в то время как доходы молодых людей остаются низкими. Об этом пишет rus.err.ee.
20-летний специалист по автоматике Артур Макаров только начал работать по специальности после службы в армии, и, по его словам, дохода недостаточно даже для стабильной аренды, не говоря о покупке жилья.
"Я бы хотел купить квартиру, а не снимать, ведь аренда обходится в 500 евро плюс 100-300 евро коммунальные услуги. При этом стабильности никакой, поскольку хозяин может расторгнуть договор в любой момент, –рассказал молодой человек. – Устроиться работать по специальности удалось, но без опыта зарплата низкая. Купить квартиру в одиночку – нереально. С партнером – возможно, но и тогда придется сильно экономить. Я рассматриваю переезд в западную Европу или США. Там, несмотря на свои трудности, жилье все же доступнее, если сравнивать с зарплатами".
18-летний Дмитрий Петров работает поваром. Он согласен с тем, что ипотека – более разумное решение, чем аренда, но при текущем доходе он не может себе этого позволить.
"Я склоняюсь к покупке квартиры. Платеж по ипотеке – это вклад в свое, а не в чужое. Аренда – это всегда риск и нестабильность: могут поднять цену или выселить. Доходы молодежи сильно отстают от цен. Как ни крути, с моей зарплатой ипотека просто невозможна, я бы и года не протянул. Конечно, можно научиться планировать бюджет и когда-то позволить себе жилье, но это означает серьезные ограничения. Я даже задумывался о переезде не только за границу, в Барселону или Прагу, но и внутри Эстонии, например в Тарту, где квартиры дешевле. Боюсь только, что ситуация на рынке изменится далеко не в лучшую сторону", – отметил Дмитрий.
Как пишет rus.err.ee, медианная зарплата среди людей младше 24 лет в Эстонии составляет около 1456 евро в месяц. Для жизни, аренды и накоплений в Таллинне или Тарту этого достаточно лишь при очень скромном образе жизни. В других городах ситуация немного легче, но при этом проблема заключается в том, что половина молодежи зарабатывает меньше медианы.
По сравнению с другими странами ЕС в Эстонии ситуация не самая плохая. Например, в Софии, Бухаресте, Будапеште и Риге аренда дешевле, но зарплаты также ниже, чем в Эстонии. В других городах Европы (например, Цюрихе, Люксембурге или Хельсинки) аренда квартиры дороже, но высокие зарплаты позволяют компенсировать расходы. Бывает и так, что одной зарплаты не хватает даже на оплату жилья, как например в Лиссабоне.