Жители Беларуси тысячами уезжают на Запад. Что они здесь ищут?
Как сообщают белорусские СМИ, в 2024 году граждане Беларуси получили 174 790 первичных разрешений на проживание в странах ЕС. Куда уезжают белорусы?
Больше всего разрешений выдала Польша – 151 116. Это на 41% меньше по сравнению с предыдущим годом. Далее идут: Литва – 15 812; Германия – 1411; Испания – 1404.
В Латвию белорусы особо не стремятся - только 432 разрешения за год. Хотя в отдельные годы число таких разрешений приближалось к тысяче.
Также за год в процентном отношении выросли Португалия и Венгрия, но на Польшу, Литву, Германию и Испанию приходится более 97% всех разрешений, полученных белорусами в 2024 году.
Кто именно получает разрешения? В основном это люди трудоспособного возраста. Почти 79% разрешений были выданы белорусам от 20 до 59 лет, чаще всего в возрасте 30–39 лет.
Причины переселения белорусов такие:
- 55% – работа,
- 38% – прочие причины,
- 4% – воссоединение с семьей,
- 3% – учеба.
По данным Евростата, всего за последние 5 лет белорусы получили почти миллион первичных разрешений на проживание в ЕС:
- в 2020-м – 63 920,
- в 2021-м – 150 028,
- в 2022-м – 311 516,
- в 2023-м – 281 503,
- в 2024-м – 174 790.
На 1 января 2025 года в Беларуси проживало 9 109 280 человек. За 2024 год население сократилось почти на 47 тыс. человек, не считая эмиграции.
