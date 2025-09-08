Жители Беларуси тысячами уезжают на Запад. Что они здесь ищут?
Пути белорусов на Запад лежат в основном через Польшу.
Жители Беларуси тысячами уезжают на Запад. Что они здесь ищут?

Otkrito.lv

Как сообщают белорусские СМИ, в 2024 году граждане Беларуси получили 174 790 первичных разрешений на проживание в странах ЕС. Куда уезжают белорусы?

Больше всего разрешений выдала Польша – 151 116. Это на 41% меньше по сравнению с предыдущим годом. Далее идут: Литва – 15 812; Германия – 1411; Испания – 1404.

В Латвию белорусы особо не стремятся - только 432 разрешения за год. Хотя в отдельные годы число таких разрешений приближалось к тысяче.

Также за год в процентном отношении выросли Португалия и Венгрия, но на Польшу, Литву, Германию и Испанию приходится более 97% всех разрешений, полученных белорусами в 2024 году.

Кто именно получает разрешения? В основном это люди трудоспособного возраста. Почти 79% разрешений были выданы белорусам от 20 до 59 лет, чаще всего в возрасте 30–39 лет.

Причины переселения белорусов такие:

  • 55% – работа,
  • 38% – прочие причины,
  • 4% – воссоединение с семьей,
  • 3% – учеба.

По данным Евростата, всего за последние 5 лет белорусы получили почти миллион первичных разрешений на проживание в ЕС:

  • в 2020-м – 63 920,
  • в 2021-м – 150 028,
  • в 2022-м – 311 516,
  • в 2023-м – 281 503,
  • в 2024-м – 174 790.

На 1 января 2025 года в Беларуси проживало 9 109 280 человек. За 2024 год население сократилось почти на 47 тыс. человек, не считая эмиграции.

