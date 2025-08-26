Уехавшие в Литву белорусы объяснили, почему за пять лет они так и не смогли выучить литовский язык

Евгения на тот момент знала три иностранных языка - английский, французский и испанский. "Я закончила иняз, мне дается изучение языков, но литовский - самый сложный, это точно, - говорит она. - Он не похож ни на один другой язык. Для многих моих знакомых это проблема и в изучении, и в дальнейших перспективах. Если уезжаешь из Литвы - все, ты его больше нигде не применишь, даже при изучении нового языка. А поскольку многие не уверены в стабильности миграционной политики, это однозначно сдерживающий фактор".