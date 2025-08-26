Уехавшие в Литву белорусы объяснили, почему за пять лет они так и не смогли выучить литовский язык
В Литве ухудшается отношение к белорусам. Одна из основных претензий - приезжие плохо знают литовский и говорят в основном на русском, особенно в Вильнюсе. Об этом пишет Deutsche Welle.
Слишком сложно
Евгения приехала в Литву вместе с мужем в 2021 году. Оба айтишники, релокацию предложила компания. "Вскоре я забеременела, и на семейном совете мы решили, что хотя бы один из нас должен знать литовский - прежде всего для интеграции ребенка, потому что у нас работа на английском, и в принципе нас на английском или русском здесь понимали, - рассказала она. - Но мы не хотели отдавать ребенка в детский сад с русским языком обучения".
Евгения на тот момент знала три иностранных языка - английский, французский и испанский. "Я закончила иняз, мне дается изучение языков, но литовский - самый сложный, это точно, - говорит она. - Он не похож ни на один другой язык. Для многих моих знакомых это проблема и в изучении, и в дальнейших перспективах. Если уезжаешь из Литвы - все, ты его больше нигде не применишь, даже при изучении нового языка. А поскольку многие не уверены в стабильности миграционной политики, это однозначно сдерживающий фактор".
Нет времени
Недавно Светлану Тихановскую спросили, почему она за пять лет жизни в Вильнюсе так и не выучила литовский язык, и политик назвала две причины: мешает высокая занятость, связанная с частыми командировками, и все эти годы сохранялась надежда, что вот-вот можно вернуться в Беларусь.
"Те же причины у многих белорусов, - считает Елена. - Как беженка я получала помощь около 300 евро, понятно, что на эти деньги невозможно прожить, нужно хвататься за любую работу. Не получалось совмещать с изучением очень сложного языка. И многие из нас до сих пор находятся в подвешенном состоянии: кто-то верит, что можно будет вернуться домой, а кто-то боится, что Литва вдруг признает угрозой национальной безопасности и придется уезжать".
В Польше - те же проблемы
У белорусов, живущих в Польше, похожие языковые проблемы. "Долгое время я не учила польский, потому что у меня не было осознания, что я вообще в Польше остаюсь. Мне казалось, что здесь все временно", - вспоминает Юлия. Белоруска переехала в Польшу 3,5 года назад. Через какое-то время Юлия поняла, что польский ей все-таки нужен, начала заниматься онлайн с репетитором: "Выучила до уровня, чтобы более-менее функционировать в бытовом плане".
Хотя порой случаются и курьезные ситуации. Недавно Юлия была на приеме у врача, где нужно было заполнить анкету о наличии хронических заболеваний. "Я очень многое не поняла, поэтому на все отвечала"нет". Для Польши я супер здоровая, потому что я просто не знаю, как эти болезни называются", - шутит белоруска. Юлия добавляет, что у нее нет польского окружения, общается она в основном с эмигрантами из Беларуси и Украины.
Для ВНЖ язык нужен
Для получения постоянного вида на жительство в Литве необходимо подтвердить знание языка на уровне А2. Исключение - иностранцы, которые получили статус беженца. Для литовского гражданства также необходимо знание литовского на уровне не ниже А2, а в некоторых случаях - В1.
Претендентам на постоянный вид на жительство в Польше не нужно предоставлять языковой сертификат, но собеседование на получение документа проходит на польском. Подтверждение языка на уровне не ниже В1 необходимо тем, кто подается на карту долгосрочного резидента ЕС, которая дает право жить и работать в Европе, а также на получение гражданства Польши.
