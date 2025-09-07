Год после вступления в силу Стамбульской конвенции: могло бы сегодня повториться кровавое "дело Русиньша"?

На вопрос, заметны ли в стране положительные изменения год спустя после вступления конвенции в силу, представительница центра Marta Беата Йоните ответила утвердительно. «Екабпилсское убийство стало движущей силой для ратификации конвенции, а сейчас сама конвенция является двигателем многих других изменений в стране, которые очень, очень важны», — отмечает активистка. «Например, в Латвии никогда ранее не было плановых документов в сфере предотвращения насилия, и то, как подобные случаи решались, во многом зависело от того, насколько активен был центр Marta, и от того, насколько в тот момент благосклонными были политики, министр благосостояния или премьер-министр», — указывает Йоните.