Год после вступления в силу Стамбульской конвенции: могло бы сегодня повториться кровавое "дело Русиньша"?
Прошло более двух лет с тех пор, как Леон Русиньш на пустынной сельской дороге в Екабпилсском крае убил свою супругу, которая перед смертью неоднократно просила государство о защите. Это бесчеловечное преступление многих побудило активно выступать за принятие Стамбульской конвенции, которая вступила в силу в Латвии 1 мая 2024 года.
На вопрос, заметны ли в стране положительные изменения год спустя после вступления конвенции в силу, представительница центра Marta Беата Йоните ответила утвердительно. «Екабпилсское убийство стало движущей силой для ратификации конвенции, а сейчас сама конвенция является двигателем многих других изменений в стране, которые очень, очень важны», — отмечает активистка. «Например, в Латвии никогда ранее не было плановых документов в сфере предотвращения насилия, и то, как подобные случаи решались, во многом зависело от того, насколько активен был центр Marta, и от того, насколько в тот момент благосклонными были политики, министр благосостояния или премьер-министр», — указывает Йоните.
Она подчеркивает, что одна из целей Стамбульской конвенции состояла именно в разработке таких плановых документов, поэтому большим достижением стало то, что 28 декабря прошлого года в Латвии был принят план по борьбе с насилием. «Это указывает на то, что произошли глобальные изменения от "ситуативного подхода" к "подходу государственного планирования"».
Средний возраст насильника в Латвии — 43 года
До вступления Стамбульской конвенции в силу некоторые активисты утверждали, что она поставит женщин в привилегированное положение и что не следует отдельно выделять женщин, пострадавших от насилия. Представительница центра Marta отрицает такие разговоры, подчеркивая, что 4-я статья конвенции предусматривает: «она не дискриминирует ни по полу, ни по расе, ни по каким-либо другим признакам». «Конвенция не может, например, легализовать однополые браки. Она не может делать больше того, что является ее целью — защищать пострадавших от насилия», — говорит Йоните.
Стоит добавить, что статистические данные Государственной полиции о насилии в семье удручающи, и чаще всего от насилия в семейных конфликтах страдают именно женщины. В прошлом году Государственная полиция приняла решение о разделении участников семейных конфликтов в 948 случаях. При этом в 94% случаев мужчина был признан насильником, а женщина — жертвой.
Средний портрет латвийского насильника по данным полиции в 2024 году — это 43-летний мужчина, который в большинстве случаев был мужем или сожителем пострадавшей. Средняя жертва в прошлом году — 46-летняя женщина.
Как указала представительница полиции Симона Гравите, статистика этого года показывает схожие тенденции. В первые 6 месяцев зарегистрирован 381 случай, и в большинстве (251 случай) насильником был муж или сожитель, а жертвой — жена или сожительница. Также сравнительно высоко число случаев, когда агрессором становился сын, а пострадавшей — его мать.
Чего добилась Стамбульская конвенция за год?
Министерство благосостояния подчеркивает, что за год после вступления Стамбульской конвенции в силу в стране произошел ряд важных изменений, позволяющих укрепить современную и эффективную систему предотвращения насилия.
«За этот год были реализованы значительные поправки в законы, которые усиливают защиту пострадавших. Уголовный закон дополнен статьей 174.1 "Жестокость и насилие против близкого человека", предусматривающей более строгие наказания за насилие в семье. Также расширено определение насилия, которое теперь охватывает более широкий круг родственных и близких отношений, включая бывших супругов и лиц в постоянных интимных отношениях», — объяснила директор департамента политики в сфере детей и семьи Минблага Илзе Курме.
Представительница центра Marta Йоните добавила, что важным пунктом в этой статье является то, что «статья криминализирует эмоциональное насилие, отменяет общественные работы и денежные штрафы как наказание для насильников, а также криминализирует незначительные телесные повреждения, что существенно, так как зачастую пострадавшие обращаются в полицию только после нескольких случаев насилия».
Йоните также отметила, что важным изменением стало и то, что до ноября прошлого года в Латвии не существовало такого понятия, как сексуальное домогательство, и подобные случаи могли классифицироваться как хулиганство. Теперь же, ссылаясь на 40-ю статью конвенции, это определение введено в закон.
Еще одним существенным изменением после ратификации конвенции Курме назвала введение 1 июля 2025 года электронного надзора — современного инструмента, доступного не во всех странах и существенно укрепляющего безопасность жертв в реальном времени. Впервые электронный надзор в отношении насильника был применен на прошлой неделе — 28 августа этого года. Он был назначен мужчине 1975 года рождения за физическое и эмоциональное насилие против жены.
Курме также указала, что «впервые был разработан единый государственный документ — "План по предотвращению насилия против женщин и насилия в семье 2024–2029". План обеспечивает координированный подход к предотвращению насилия и предусматривает конкретные меры с четко определенными ответственными учреждениями и сроками реализации».
«В министерстве благосостояния в настоящее время реализуется и проект "Инструменты поддержки для снижения насилия в семье", в рамках которого внедряются новые доказательно обоснованные терапевтические методы для несовершеннолетних, а также запущена новая телефонная линия профилактики для потенциальных насильников. Специалистам предоставляются возможности повышения компетенций, а общество просвещается о различных формах насилия».
Повторился бы сегодня случай Русиньша?
На вопрос, могли бы изменения в законодательстве этого года предотвратить повторение такого случая, как жестокое убийство 16 апреля 2023 года, представительница центра Marta Беата Йоните ответила утвердительно. «Разумеется, конвенция — не волшебная палочка, и за один день ситуация не изменится. Мы все еще слышим о очень тяжелых случаях, особенно из регионов, и есть сферы, над которыми надо работать. Но после случая в Екабпилсском крае все чаще насильник задерживается или заключают под стражу, тогда как ранее это делалось крайне редко».
«Также за угрозы и преследование максимальное наказание увеличено с трех месяцев до трех лет», — указывает Йоните, добавляя, что эти изменения были приняты уже в 2023 году.
«Кроме того, сегодня в случаях высокого риска применяется электронный надзор, что помогает полиции осуществлять контроль. На мой взгляд, с учетом всего этого вероятность того, что подобное повторится, значительно меньше», — подчеркивает Йоните.