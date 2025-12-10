Латвийская авиакомпания SmartLynx Airlines признала неплатежеспособность: долги превысили 238 млн евро

Деменюс добавил, что в дальнейшем в процессе неплатежеспособности требования кредиторов будут удовлетворяться в установленном законом порядке - работники, государство, а затем остальные кредиторы в порядке очередности. Он признал, что у предприятия еще есть активы, поэтому деньги будут возвращены в государственный бюджет. Отвечая на вопрос, какую часть требований кредиторов компания может покрыть, он сказал, что не хочет спекулировать, но администратор должен будет оценить это по различным аспектам, принимая во внимание рыночную, балансовую и номинальную стоимость. В то же время он признал, что компания потеряла самолеты и клиентов и, следовательно, не сможет восстановиться.