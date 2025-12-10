Россиянка Юлия делится размышлениями о жизни в Латвии и операции на сердце, которая удивила интернет

Юлия подчеркивает, что у нее есть разрешение на постоянное проживание, которое дает такие же права (кроме права голоса), как и у родившихся в Латвии. Необходимость операции подтверждал вывод врача: в августе 2025 года выяснилось, что ее состояние ухудшилось. «Когда меня включили в сборную России, мне сделали обследование сердца, и кардиолог сообщил, что у меня дефект межпредсердной перегородки. Этот диагноз меня удивил: я была спортсменкой, вела здоровый образ жизни и не чувствовала никаких симптомов».