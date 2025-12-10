Россиянка Юлия делится размышлениями о жизни в Латвии и операции на сердце, которая удивила интернет
Юлия Чубарова — бывшая профессиональная пляжная теннисистка из Санкт-Петербурга, проживающая в Латвии более 8 лет. Сейчас она ведет популярный блог, в котором недавно рассказала, что в ноябре в больнице Страдиня ей за государственный счет сделали операцию на сердце, и ей пришлось заплатить всего 50 евро.
На вопрос, почему она выбрала Латвию в качестве своего дома, женщина признает, что это произошло из-за любви. «Я из Санкт-Петербурга, а мой муж — латыш. Мы оба спортсмены и познакомились на корте», — рассказывает она.
Оба достигли значительных успехов: Юлия — лауреат нескольких международных соревнований и в 2016 году занимала 9-е место в мировом рейтинге, а ее муж в 2022 году занял 7-е место на чемпионате мира — это лучший результат Латвии в этом виде спорта.
Латышский язык выучила за пять месяцев
Интервью Юлия дает свободно на латышском языке. Хотя считается, что он не из легких, женщина отмечает, что ей это трудностей не доставило.
«Я начала учить язык на второе лето, которое провела в Латвии. За два месяца освоила уровень A2, а через пять месяцев уже могла свободно говорить», — говорит она.
Спортивную карьеру в Латвии Юлия продолжала три года. «В России, когда ты переезжаешь за границу, тебя уже в каком-то смысле не считают "своей". Поэтому во время ковида, когда границы закрыли, меня исключили из национальной сборной. Вскоре после этого я поняла, что хочу завершить этот этап своей жизни, и оставила теннис», — рассказывает она.
Однако от спорта она ушла недалеко: сейчас вместе с мужем управляет стартапами Vertexo и Tournated. «Мы предлагаем IT-решения спортивным организациям. Мне кажется, мы одна из самых известных стартап-компаний в Латвии — нас поддерживают LatBAN и несколько инвесторов. Так что спорт все еще важная часть моей жизни», — говорит Юлия.
Врожденный порок сердца и операция в больнице Страдиня
Недавно Юлия поделилась в соцсетях новостью, что в ноябре ей сделали операцию на сердце.
Ее запись вызвала недовольство некоторых жителей, которые считали несправедливым, что «они ждут государственных операций месяцами, а гражданка России получает их сравнительно быстро, да еще и бесплатно».
Юлия подчеркивает, что у нее есть разрешение на постоянное проживание, которое дает такие же права (кроме права голоса), как и у родившихся в Латвии. Необходимость операции подтверждал вывод врача: в августе 2025 года выяснилось, что ее состояние ухудшилось. «Когда меня включили в сборную России, мне сделали обследование сердца, и кардиолог сообщил, что у меня дефект межпредсердной перегородки. Этот диагноз меня удивил: я была спортсменкой, вела здоровый образ жизни и не чувствовала никаких симптомов».
«В 2025 году я прошла обследования в Латвии, и врачи сообщили, что дефект уже не 7–9 миллиметров, а 1,5 сантиметра. Врач рекомендовал операцию. Я готовилась ждать очереди около года, но оказалось, что свободные места были уже в начале октября. Я записалась на конец ноября».
Юлия отмечает, что операция прошла успешно, и она благодарна медикам. «Я была поражена, насколько все прошло хорошо. Привыкла слышать от людей негатив, но мой опыт с латвийскими врачами был очень хорошим!»
Она добавляет, что сейчас чувствует себя отлично и уже на следующий день после операции смогла пойти домой. «Мне не рекомендовали чрезмерные нагрузки, но теперь я смогу жить нормальной жизнью», — говорит она.
Грустно, что не может повидать бабушку
Юлия с мужем живут в Юрмале, и она говорит, что довольна жизнью в Латвии. «Хотя погода тут не самая лучшая, я к такой привыкла — в Петербурге было еще мрачнее», — смеясь добавляет она. Единственная грусть — невозможность встретиться с семьей: с 2022 года Юлия не посещала Россию, а ее родные не могут приехать в Латвию.
«Мои родители и бабушка живут там, но они не могут приехать в Латвию. Несколько лет назад мы встретились в Дубае — это было замечательно. Но бабушке уже 84 года, она больше не может путешествовать, и от этого грустно».
«То, что происходит сейчас в мире, ужасно», — говорит Юлия. «Я очень переживаю за украинцев и действительно хочу, чтобы все закончилось справедливо. Свою позицию я выражаю поступками — например, я решила больше не ездить в Россию, пока все это не закончится».