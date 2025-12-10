Идеальная закуска к вину: хрустящие канапе с нежным авокадо и сочными креветками

Если креветки заморожены, заранее разморозьте и обсушите бумажными полотенцами. На сковороде разогрейте масло. Добавьте измельченный чеснок, слегка обжарьте до аромата (буквально 20–30 секунд, не дайте ему подгореть). Выложите креветки, посолите, поперчите, при желании добавьте немного паприки. Обжаривайте 2–3 минуты, пока креветки станут розовыми и плотными (если уже вареные – достаточно просто прогреть и пропитать вкусом). Снимите с огня и дайте слегка остыть, чтобы они не «расплавили» крем из авокадо.