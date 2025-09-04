"Это первый исторический случай наблюдения в Латвии": домашний тиран теперь носит электронный браслет

Был начат уголовный процесс, задержан 50-летний ранее несудимый мужчина. 20 июня мужчине был назначен арест, он провел в месте заключения два месяца. 20 августа суд отказался продлевать меру пресечения, и мужчину передали под надзор полиции. Ему запрещено приближаться к пострадавшей, а на ноге он должен носить устройство, позволяющее полиции постоянно отслеживать его местоположение. Прошла неделя, и у полиции появились первые выводы.