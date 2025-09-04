"Это первый исторический случай наблюдения в Латвии": домашний тиран теперь носит электронный браслет
Полиция теперь использует новые инструменты для борьбы с домашними тиранами. Впервые в Латвии мужчине, который угрожал жене и другим членам семьи, была назначена электронная слежка. Его освободили с условием носить на ноге браслет-трекер и не приближаться к тем, кому он угрожал.
С 2015 года пробационная служба уже применяет электронные браслеты к осужденным, но впервые такую систему на практике использовала Государственная полиция для контроля агрессивного мужчины, сообщают TV3 Ziņas.
В июне в полицию обратилась женщина, которая долгое время терпела эмоциональное и физическое насилие со стороны мужа, получала угрозы убийства в свой адрес и в адрес другого члена семьи, а также столкнулась с преднамеренной поломкой телефона.
Был начат уголовный процесс, задержан 50-летний ранее несудимый мужчина. 20 июня мужчине был назначен арест, он провел в месте заключения два месяца. 20 августа суд отказался продлевать меру пресечения, и мужчину передали под надзор полиции. Ему запрещено приближаться к пострадавшей, а на ноге он должен носить устройство, позволяющее полиции постоянно отслеживать его местоположение. Прошла неделя, и у полиции появились первые выводы.
«Это первый исторический случай наблюдения в Латвии. Пока мы учимся и проверяем технологии, общаемся и с наблюдаемым, и с пострадавшей. Человек дисциплинирован, соблюдает ограничения, требуется лишь небольшая доработка системы у поставщика», — рассказал член Госполиции Андис Ринкевицс.
Иногда полицейским приходится звонить носителю браслета, так как сигнал может пропадать — как это бывает с мобильной связью в помещениях с толстыми стенами.
«Это тоже вызов для нас, ведь на мониторе человека не видно. С другой стороны, это позволяет нам сразу связаться с ним. Дома, в магазине сигнал может прерываться», — пояснил Ринкевицс.
И пострадавшей, и агрессору полиция выдала специальные мобильные телефоны. Они должны быть постоянно заряжены, чтобы полиция могла отслеживать их местоположение. С этих телефонов можно звонить только в полицию и принимать звонки от правоохранителей.
Снять браслет самостоятельно невозможно — при любой попытке, даже при наматывании фольги, система автоматически подаст сигнал полиции. «Одно из главных требований — всегда заряженный мобильный телефон. У агрессора две системы: браслет и телефон. Как только он попытается перерезать ремешок или обмотать его фольгой, автоматически поступит сигнал в полицию», — отметил Ринкевицс.
С 1 июля вступили в силу поправки к Уголовно-процессуальному закону, позволяющие применять электронный надзор к лицам, совершившим насильственные преступления. Это лишь один из механизмов контроля, в более тяжёлых случаях по-прежнему назначается арест. Решение о применении электронного надзора принимает судья по предложению следователя полиции. В распоряжении полиции сейчас находится 120 таких устройств.