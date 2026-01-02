В России банки начали блокировать снятие крупных сумм в банкоматах

В ЦБ РФ предупреждали, что собираются включить крупные переводы самому себе в обновленный перечень мошеннических признаков. Обновленный перечень вступит в силу с 1 января 2026 года. В него, в частности, вошли переводы на сумму от 200 тысяч рублей (2155 евро) с последующим перечислением средств третьему лицу в течение суток.