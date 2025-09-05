ЦСУ объявило жителям Латвии, что за последние годы они стали значительно лучше жить

За последние десять лет покупки в интернете в Латвии пережили стремительный рост — доля жителей, которые совершили хотя бы одну покупку онлайн за 12 месяцев, выросла почти вдвое: с 33,5% в 2014 году до 65,0% в 2024 году. В то же время сократилось число людей, которые никогда не делали покупки в интернете — с 36,1% до 23,2%.