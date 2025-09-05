ЦСУ объявило жителям Латвии, что за последние годы они стали значительно лучше жить
Жители Латвии едят больше фруктов, сокращается потребление сахара и все чаще делаются покупки в интернете. В то же время уменьшается потребление хлеба, муки и картофеля, но растут расходы на отдых, здоровье и культуру.
Жить стало лучше
Данные о потреблении латвийских домохозяйств ясно показывают — образ жизни общества меняется и общий уровень благосостояния растет. С таким посланием руководитель Центрального статистического управления Раймонд Лапиньш выступил на этой неделе на центральной дискуссии выставки Riga Food, показав в цифрах, как меняются потребительские привычки.
Как рассказал руководитель ЦСУ Лапиньш, с 1996 года доля расходов на продукты питания в семейных бюджетах сократилась с 50,9% до 23,3%. Средние доходы на одно домохозяйство за три года выросли с 1524 евро в 2021 году до 1872 евро в 2023 году.
Одним из индикаторов общего роста уровня благосостояния страны является и увеличение валового внутреннего продукта (ВВП) в расчете на одного жителя в текущих ценах — с 1583 евро в 1995 году до 21 606 евро в 2024 году.
Снижение доли расходов на продукты питания в ежедневных тратах домохозяйств свидетельствует о позитивных структурных изменениях в экономике и обществе. С ростом доходов жители больше тратят на другие нужды — отдых и культурные мероприятия, услуги гостеприимства, медицинские услуги и др.
Изменения в потреблении продуктов питания
Данные ЦСУ показывают, что уменьшается потребление традиционных продуктов, таких как хлеб, молоко и картофель, но растет потребление фруктов, особенно бананов, кондитерских изделий, бутилированной воды и готовых блюд. Эти тенденции ярко различаются между городскими и сельскими жителями: в городах чаще выбирают продукты, которые проще приготовить, а в сельской местности — традиционные.
Например, городские домохозяйства больше потребляют мясо птицы, говядину, йогурты, кондитерские изделия, готовые мясные полуфабрикаты. В свою очередь, сельские домохозяйства в большей степени, чем городские, употребляют хлеб, картофель, молоко, яйца, сахар, муку, свинину, мясо дичи, колбасы и копчености.
Покупки в интернете — рост почти вдвое
За последние десять лет покупки в интернете в Латвии пережили стремительный рост — доля жителей, которые совершили хотя бы одну покупку онлайн за 12 месяцев, выросла почти вдвое: с 33,5% в 2014 году до 65,0% в 2024 году. В то же время сократилось число людей, которые никогда не делали покупки в интернете — с 36,1% до 23,2%.
Самые популярные товары и услуги, приобретаемые онлайн, — это одежда, обувь и аксессуары (58,0%, рост на 12,6 процентного пункта по сравнению с 2020 годом), а также доставка еды из ресторанов, доля пользователей которой выросла с 17,9% в 2020 году до 25,8% в 2024 году.
Ранее Otkrito.lv писал о новом рейтинге качества жизни по всем странам мира. Результат Латвии очень удивил.