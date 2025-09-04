"Пожениться можно и за 14 евро": ведущий раскрыл сколько на самом деле стоят свадьбы в Латвии?
Планируя свадьбу, один из самых частых вопросов — сколько это будет стоить? Ответ, как признает ведущий мероприятий Марис Крастиньш, не простой, так как расходы во многом зависят от масштаба торжества, числа гостей, выбранных услуг и пожеланий по развлечениям.
«Пожениться можно и за 14 евро, если речь идет о символической церемонии, — поясняет Марис Крастиньш. — Но если речь идет о полноценном празднике, пары часто хотят уложиться в бюджет 10 000 евро. На практике реальные расходы нередко достигают 20 000–30 000 евро и больше. А очень роскошные свадьбы в Латвии зачастую стоят не меньше 50 000 евро».
Затраты в значительной мере определяются рядом факторов: будет ли свадьба однодневной или с ночевкой, какое питание и исполнители выбраны, сколько гостей приглашено, какие элементы развлечений предусмотрены — фотозоны, салюты, шоу и т. д.
Правда, в последние годы, с ростом расходов, все чаще наблюдается желание сэкономить. Марис Крастиньш рассказывает: «Многие сокращают число гостей, не приглашают музыкальную группу или берут часть организационных забот на себя. Другие выбирают простую церемонию в кругу близких и ужин в ресторане. Если свадьба проводится вне сезона, можно уложиться даже в пару тысяч евро».
По словам ведущего, типично самыми затратными позициями являются:
- аренда домов для гостей и помещений;
- декорации;
- еда и напитки;
- персонал — группы, ведущие вечера, диджеи, фотографы и видеографы.
«Однако самой дорогой статьей часто оказывается не сама услуга, а экономия на неправильных вещах, — добавляет Марис. — Сэкономив пару сотен евро, пары часто упускают возможность получить действительно качественный опыт — например, хороших музыкантов или ведущего вечера. Такие решения потом могут вызвать сильное разочарование».
Крастиньш подчеркивает, что грамотное планирование бюджета и определение приоритетов позволяют сделать свадьбу и красивой, и эмоционально незабываемой.
