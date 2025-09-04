"Пожениться можно и за 14 евро": ведущий раскрыл сколько на самом деле стоят свадьбы в Латвии?

Ранее сообщалось, что 7 августа этого года в одном из гостевых домов в районе Кокнесе произошли печальные события — гости свадьбы для общей фотографии встали на мостик рядом с домом, но тот не выдержал нагрузки и с громким треском рухнул в водоем, увлекая за собой около 30 человек.