Исследование выявило, кто из латвийских автоводителей наиболее опасен для окружающих
Большинство (83 %) автоводителей в Латвии имеют привычку превышать разрешённую скорость на 10 км/ч. Из них 17 % признают, что делают это часто, 6 % — регулярно, а 61 % — редко, свидетельствуют данные опроса.
Как и в прошлом году, исследование показывает, что превышать разрешённую скорость на 10 км/ч чаще склонны мужчины. Утвердительно на вопрос о превышении скорости ответили 86 % мужчин и 80 % женщин (годом ранее — 85 % мужчин и 82 % женщин).
В Латвии денежные штрафы за превышение скорости начинаются с 10 км/ч. В обществе распространено мнение, что превышение на 10 км/ч — малозначительное нарушение, однако оно может существенно повлиять на развитие аварии (или даже стать её причиной) и последствия. В Сейме не раз предпринимались попытки ввести штрафы за превышение скорости начиная с первого километра.
«Исследование также показывает, что многие водители не считают нарушением превышение скорости в пределах 10 км/ч, однако даже небольшое превышение может существенно повлиять не только на развитие дорожно-транспортного происшествия, но и на его последствия. В ряде европейских стран штраф применяется уже при превышении всего на 1 км/ч, например, во Франции, Германии, Испании, Швейцарии», — поясняет директор Школы безопасного вождения Янис Ванкc.
«Кроме того, эксперты Всемирной организации здравоохранения указывают, что снижение среднего скоростного режима на 5 % может сократить количество смертельных ДТП примерно на 30 %. Если транспортное средство перед торможением движется всего на 10 км/ч быстрее, то в момент столкновения сила удара может быть на 40 км/ч выше. Распространённое в обществе мнение о том, что превышение скорости на 10 км/ч не создаёт значительных рисков, ошибочно», — добавляет Я. Ванкc.
Анализируя данные исследования по возрастным группам, можно заключить, что чаще всего превышают разрешённую скорость на 10 км/ч водители в возрасте от 40 до 49 лет (89 %), за ними следуют водители в возрасте 30–39 лет (84 %) и 50–59 лет (84 %).
