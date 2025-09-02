Исследование выявило, кто из латвийских автоводителей наиболее опасен для окружающих

«Кроме того, эксперты Всемирной организации здравоохранения указывают, что снижение среднего скоростного режима на 5 % может сократить количество смертельных ДТП примерно на 30 %. Если транспортное средство перед торможением движется всего на 10 км/ч быстрее, то в момент столкновения сила удара может быть на 40 км/ч выше. Распространённое в обществе мнение о том, что превышение скорости на 10 км/ч не создаёт значительных рисков, ошибочно», — добавляет Я. Ванкc.