Так делать нельзя: многие латвийские автоводители признались в нехороших привычках

Интересно, что по данным Европейского совета по транспортной безопасности, разговор по телефону с использованием hands-free столь же опасен, как и разговор без него. Часть водителей не полностью концентрируется на дороге даже после завершения разговора. Те, кто общается по телефону во время движения, в четыре раза чаще попадают в аварии, чем те, кто этого не делает, независимо от использования hands-free. Повышенный риск сохраняется примерно пять минут после завершения звонка, что свидетельствует: проблема заключается не только в самой технологии. Телефонные разговоры существенно отвлекают водителя от главной задачи — безопасного управления — даже после их окончания.