Так делать нельзя: многие латвийские автоводители признались в нехороших привычках
В Латвии 29% водителей признают, что во время движения разговаривают по телефону без системы hands-free, еще 30% отмечают, что пьют кофе, а 20% — принимают пищу.
Еще 9% пишут сообщения в телефоне, а 3% читают новости или просматривают социальные сети, свидетельствуют данные опроса. По сравнению с прошлым годом ситуация улучшилась: тогда по телефону разговаривали 39% водителей, а кофе за рулем пили 40%.
Как и в прошлом году, исследование показало, что мужчины чаще отвлекаются за рулем, чем женщины. Так, по телефону без hands-free разговаривают 31% мужчин и 27% женщин, кофе пьют 32% мужчин и 27% женщин. Сообщения пишут 11% мужчин и 7% женщин.
Анализ возрастных групп показывает, что наиболее дисциплинированны пожилые водители: 71% респондентов в возрасте 60–74 лет утверждают, что никогда не занимаются посторонними делами за рулем. В этой группе лишь 12% пользуются телефоном без hands-free. Для сравнения: в возрастной группе 40–49 лет так поступают 44% водителей. Именно среди 40–49-летних чаще всего встречается привычка пить кофе (38%) и есть (31%) за рулем.
Интересно, что по данным Европейского совета по транспортной безопасности, разговор по телефону с использованием hands-free столь же опасен, как и разговор без него. Часть водителей не полностью концентрируется на дороге даже после завершения разговора. Те, кто общается по телефону во время движения, в четыре раза чаще попадают в аварии, чем те, кто этого не делает, независимо от использования hands-free. Повышенный риск сохраняется примерно пять минут после завершения звонка, что свидетельствует: проблема заключается не только в самой технологии. Телефонные разговоры существенно отвлекают водителя от главной задачи — безопасного управления — даже после их окончания.
Как ранее писал Otkrito.lv, иногда латвийские автоводители меняют стиль езды. Почему это происходит?