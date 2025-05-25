Иногда латвийские автоводители меняют стиль езды. Почему это происходит?
В Латвии 63% водителей после дорожно-транспортного происшествия стали ездить осторожнее, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, показал проведенный в странах Балтии опрос.
Среди этих людей осторожнее стали водить 60% мужчин и 67% женщин. Согласно данным опроса, особенно выраженное изменение в поведении после ДТП наблюдается у водителей в возрасте от 18 до 24 лет и от 45 до 54 лет. Несколько меньше подобных изменений зафиксировано в возрастной группе от 25 до 34 лет, а самые низкие показатели отмечены среди водителей в возрасте от 55 до 65 лет.
В то же время водители из других стран Балтии в меньшей степени изменили стиль вождения после происшествий: об этом сообщили 48% водителей в Литве (39% мужчин и 61% женщин) и 47% в Эстонии (42% мужчин и 55% женщин).
На вопрос о том, какой тип происшествия повлиял на повышение осторожности на дороге, 31% латвийских водителей указали, что это было столкновение с другим автомобилем, 20% столкнулись с тем, что машина застряла или поскользнулась на заснеженной или скользкой дороге, 12% повредили шины при наезде на лужу, а 11% не справились с управлением во время сильного дождя или града, из-за чего автомобиль съехал с дороги при ухудшенной видимости.
На основании данных опроса, большинство — почти 60% — латвийских водителей оказывали помощь другим участникам движения на дороге. Чаще всего помощь была технического характера: 28% помогали вытолкнуть транспортное средство, застрявшее в снегу или грязи. Кроме того, 18% помогали менять шины, 10% вызывали скорую помощь, а 4% оказывали первую медицинскую помощь на месте происшествия.