Иногда латвийские автоводители меняют стиль езды. Почему это происходит?

На вопрос о том, какой тип происшествия повлиял на повышение осторожности на дороге, 31% латвийских водителей указали, что это было столкновение с другим автомобилем, 20% столкнулись с тем, что машина застряла или поскользнулась на заснеженной или скользкой дороге, 12% повредили шины при наезде на лужу, а 11% не справились с управлением во время сильного дождя или града, из-за чего автомобиль съехал с дороги при ухудшенной видимости.