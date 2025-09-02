"Говорящие стены" и подписи на партах: как школа помогает детям учиться и говорить исключительно на латышском

Особенно в школе осуждают попытки искусственно сохранить эту границу. Так, еще в пятницу у Сейма прошел протест защитников русских школ. «Мне кажется, что это специальная провокация, чтобы расколоть народ. У нас есть чем заниматься всем вместе, а не думать о том, на каком языке мы будем говорить. В других странах, например, в Финляндии или Германии, никто вам не скажет, что есть русские школы или турецкие школы, или еще какие-то. Все говорят на одном языке, и мы работаем на благо одной страны», — поясняет заместитель директора по учебной работе Вячеслав Гайдамака.