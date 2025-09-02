"Говорящие стены" и подписи на партах: как школа помогает детям учиться и говорить исключительно на латышском
Вчера в Латвии начался исторический учебный год - впервые все школьники во всех классах и школах страны учатся только на латышском языке, окончательно завершив переход к обучению исключительно на государственном языке.
В Рижской средней школе "Аркадия" (бывшая 53-я школа) гордятся тем, что все 80 учителей успешно подтвердили свои знания латышского языка. Классный руководитель Илона Михайлова считает, что все будет хорошо. Большинство учеников третьего класса свободно говорят по-латышски, а те, кому дается сложнее, стараются. В помощь по всей школе появились так называемые «говорящие стены», сообщает LSM.lv.
«Говорящие стены — это самое главное. Стены должны говорить. У нас большой опыт в их создании и использовании. Например, пожалуйста — арифметика, математические формулы и наша фраза “Es runāju latviski” (“Я говорю по-латышски”) — сами по себе побуждают говорить на латышском языке», — рассказывает классный руководитель 3-го и 4-го класса Илона Михайлова.
В первых классах словами на латышском языке оклеены даже пол, доска, столы и стулья. Самое важное — побуждать детей общаться на латышском и между собой, даже на переменах. Этого в школе строго придерживаются, отмечает руководство.
«Дети из семей с разными родными языками учатся вместе и чувствуют себя единым коллективом, единой общностью. Конечно, мы еще в пути. Но готовы развиваться», — говорит директор Рижской средней школе "Аркадия" Наталья Митрофанова.
Однако в моменты, когда рядом нет учителя или директора, можно заметить, что дети все же переходят на родной язык.
Анастасия учится в этой школе с 1-го класса. В этом году она заканчивает 12-й класс. По ее словам, язык очень важен, чтобы успешно понять и сдать все экзамены. «Было трудно, но учителя помогли, и все прошло хорошо. Мы говорим по-латышски, стараемся. Это поможет на экзаменах. Может возникнуть очень много трудностей во время экзаменов, поэтому мы и стараемся говорить в школе всегда на латышском языке», — признается Анастасия.
Когда исчезнет граница между школами национальных меньшинств и латышскими школами? Формально — с этого учебного года, но на деле педагоги и директор уверены: пройдет еще несколько лет.
Особенно в школе осуждают попытки искусственно сохранить эту границу. Так, еще в пятницу у Сейма прошел протест защитников русских школ. «Мне кажется, что это специальная провокация, чтобы расколоть народ. У нас есть чем заниматься всем вместе, а не думать о том, на каком языке мы будем говорить. В других странах, например, в Финляндии или Германии, никто вам не скажет, что есть русские школы или турецкие школы, или еще какие-то. Все говорят на одном языке, и мы работаем на благо одной страны», — поясняет заместитель директора по учебной работе Вячеслав Гайдамака.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что с этого учебного года в Латвии изменится порядок сдачи государственных экзаменов: будут введены новые предметы, изменятся обязательные уровни сдачи и повысится минимальный порог для учеников 9-х классов.