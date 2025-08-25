Новый учебный год - новые правила: экзаменационная система Латвии меняется

В следующем учебном году выпускникам средней школы предстоит сдавать новый централизованный экзамен по биологии, химии или физике на оптимальный уровень или по естествознанию на общий уровень освоения учебного контента. Кроме того, предполагается снизить количество сдаваемых в обязательном порядке экзаменов на высший уровень с двух до одного и отменить требование о предоставлении материалов для доступа к централизованным экзаменам на углубленных курсах.